Interview: Sonja Niesmann

Es war eine Nachricht, die kürzlich viele Besitzerinnen und Besitzer der 44 127 in München angemeldeten Hunde geschockt hat: Ein Golden Retriever und ein Großpudel toben auf einer Wiese in Ramersdorf miteinander, ihre Halsbänder verhaken sich ineinander, der eine Hund erdrosselt sich. Ein Ausnahmeunglück? Tierärztin Sabrina Schneider - die 31-Jährige arbeitet bei der Tierrettung München und promoviert nebenbei an der LMU - über die Gefahren von Halsband, Geschirr und Leine.

SZ: Frau Schneider, passiert so etwas öfter oder ist das sozusagen ein Jahrhundertereignis?

Sabrina Schneider: Bei Einsätzen für die Tierrettung habe ich so einen Fall zwar noch nicht erlebt, aber zweimal schon privat, einmal mit meiner Labradorhündin und ein andermal mit dem Hund einer Freundin. Der Hund, mit dem meine Nela tobte, verhakte sich mit dem Unterkiefer in ihr Halsband und konnte sich nicht befreien. Beide Hunde kriegten Panik, wollten voneinander weg, das verstärkt natürlich den Zug. Bei dem einem Hund wurde die Zunge schon blau.

Klingt schrecklich. Aber es ging glimpflich aus?

Ja, wir hatten Glück, wir konnten das Halsband noch öffnen. Ein Halsband, das mit einem einfachen Klick zu öffnen ist, ist da viel besser als jene, wo man erst nochmal enger zuziehen muss, um auszufädeln. Also ja, das Verhaken kommt schon hie und da vor. Aber eben nicht mit einem so schlimmen Ausgang wie neulich.

Vielleicht war es bei dem Unglück in Ramersdorf auch ein Zugstopp-Halsband, also eine Schlaufe ohne Verschluss, die sich zuzieht? Sind die gefährlicher als andere Halsbänder?

Wie es in diesem Fall war, weiß ich nicht. Aber Zugstopp-Halsbänder müssen ja einen Stopper haben. Ohne Stopper sind sie verboten - obwohl man sie kaufen kann -, weil sie den Hund würgen.

Ist es sicherer, dem Hund ein Geschirr anzulegen?

Auch Geschirre sitzen oft so locker, dass ein Unterkiefer reinpasst. Aber die Gefahr einer Erdrosselung ist natürlich deutlich geringer. Letztendlich birgt jedes Halsband, jedes Geschirr ein Risiko beim Spielen.

Manche Hunde spielen ja auch angeleint miteinander, oder einer schleift eine zehn Meter lange Schleppleine am Boden hinter sich her. Das ist wahrscheinlich auch nicht ratsam?

Ich bin keine Freundin von Schleppleinen, überhaupt von Leinen beim Spielen. Da können sich die Hunde auch ganz schön einschnüren, wenn sie übereinander kugeln. Oder ihre Besitzer verletzen. Meine Hündin hat mir mal die Leine um den Fuß gewickelt, ich konnte den Sturz zwar gerade noch abfangen, hatte aber eine ordentliche Hautverbrennung am Knöchel. Am besten wäre es, den Hunden zum Toben alles abzunehmen. Aber dazu gibt es gerade in München eben viel zu wenige umzäunte Wiesen, wo man die Hunde ganz "ohne" laufen lassen und dann auch leichter wieder einfangen kann, ohne Gefahr, dass sie auf die Straße rennen.

Es gibt Menschen, die würden jetzt erwidern: Dann haltet doch keine Hunde in der Großstadt.

In diesem Fall macht es, denke ich, keinen Unterschied, ob Hunde am Land oder in der Großstadt mit Halsband und Leine spielen. Auch am Land können und dürfen nicht alle Hunde frei laufen. Zur Brut -und Setzzeit ist es oft verboten, Hunde frei laufen zu lassen.

Nochmal zurück zum Anfang: Sie sagten, Erdrosselungsfälle hatten Sie bei der Arbeit für die Tierrettung noch nicht. Was sind denn die häufigsten Einsätze dort?

Das geht von Autounfällen über Atemnot, epileptische Anfälle zu Durchfall oder Erbrechen. Wir werden oft kontaktiert, wenn der Haustierarzt nicht erreichbar ist, beraten erst telefonisch und kommen dann auch, wenn nötig. Aber wir können nur im Stadtgebiet und einigen umliegenden Gemeinden ausrücken, mehr ist nicht zu schaffen. Wir sind ein Team von neun Tierärztinnen und - ärzten, das einen Notdienst an 365 Tagen im Jahr, sieben Tage die Woche, im Schichtdienst rund um die Uhr anbietet.