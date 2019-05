26. Mai 2019, 18:34 Uhr Nachtmusik "Tagsüber würde so etwas nicht entstehen"

Helena Niederstraßer, 16, zieht spät am Abend los und spielt in der nahezu leeren Fußgängerzone ihre Lieder. Sie genießt diese Stunden und die besondere Stimmung, die dann herrscht.

Von Linus Freymark

Ihr Markenzeichen: die Schuhe. Klar, die Gitarre natürlich auch. Und der rot-graue Fleecepulli, den hat sie eigentlich auch immer an, wenn sie losgeht. Aber die Schuhe sind etwas Besonderes. Einen der beiden Stiefel hat sie auf dem Flohmarkt gekauft, der andere ist von einer Freundin. Einer ist schwarz, der andere braun. An einem blättert vorne die Farbe schon ein bisschen ab, beim anderen ist sie ein bisschen ausgeblichen, aber noch gleichmäßig. Die Schuhe an den Füßen von Helena Niederstraßer - sie sind so unterschiedlich wie die Menschen der Nacht.

Ungefähr alle zwei Wochen macht Helena Straßenmusik. Nachts und alleine sitzt sie dann in der Fußgängerzone. Kälte stört sie nicht, Regen und Schnee schon, davon geht die Gitarre kaputt. Wenn sie nach Hause geht, kann es sein, dass die Straßenkehrmaschinen schon dabei sind, die Überreste der Nacht zu beseitigen. Viele ihrer Zuhörer sind betrunken. Nicht schlimm, sagt sie. Einmal hat sie jemand festgehalten, sodass sie um Hilfe rufen musste. Sie habe keine Angst, sagt sie. Sie braucht diese Stunden zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens einfach. Sagt die 16-Jährige.

Samstagabend, kurz nach Mitternacht. Helena sitzt direkt neben dem Karlstor, gegenüber von Karstadt. Um sie herum etwa 20 Menschen. Eine junge Frau, die mit ihren "Mädels" Geburtstag feiert. Ein Mann, der mit seiner Mutter auf dem Weg nach Hause war, aber stehen geblieben ist, als er die Musik gehört hat. Eine Gruppe nicht mehr ganz nüchterner junger Männer aus Frankfurt, einer hat noch das Bierglas in der Hand, das er gerade in einer Kneipe geklaut hat. Helena spielt ein paar Klassiker, "Back to Black" von Amy Winehouse, "Pocahontas" von AnnenMayKantereit, alles einen Tick weicher als im Original. Ohne Verstärker würde Helenas Stimme wahrscheinlich im Alltagslärm der Kaufinger Straße untergehen. Nachts geht es auch ohne Mikrofon. Nach dem Lied: Applaus. Helena hebt beide Hände, lächelt. Die Zähne leuchten im Laternenlicht. "Hallo", sagt sie. Es ist ein festes Hallo, nicht so ein Verlegenheitshallo wie es manche Musiker nach ihrem ersten Auftritt sagen, wenn ihnen der Applaus noch ein wenig peinlich ist. Aber Helena macht das ja auch schon seit einiger Zeit.

Sie mag die Leute, die um diese Uhrzeit noch unterwegs sind und so viel freier sind als tagsüber. "Nachts ist es egal, dass man sich nicht kennt", sagt Helena. (Foto: Robert Haas)

Sie hat mit 14 angefangen. Auf einer Zeltlagerfahrt gab es diesen einen Typen, der abends immer am Lagerfeuer saß und Gitarre spielte. Helena musiziert auch, vor allem Schlagzeug und Klavier, aber das mit dem Lagerfeuer fand sie so cool, dass sie sich dachte: Das will ich auch können. Also brachte sie sich zunächst das Gitarrespielen bei. Schwieriger war es, sich zu überwinden und tatsächlich in der Innenstadt zu spielen. Sechs Stunden brauchte sie das erste Mal, bis sie loskam, raus aus ihrem Kinderzimmer, rein in die Nacht. Die Dunkelheit, die wenigen Menschen, am Anfang half ihr das. Trotzdem hockte sie an ihrem ersten Tag in einer Seitenstraße in der Nähe vom Marienplatz. Eigentlich läuft zu dieser Uhrzeit kaum jemand dort vorbei. Aber dann kam ein älteres Paar um die Ecke. Die beiden blieben stehen, hörten ihr zu und dann warf der Mann zwei Euro in ihre Gitarrentasche. Also machte sie weiter. "Heute ist das mit der Straßenmusik ein Großteil meines Ichs", sagt sie.

Fast jeder verabschiedet sich persönlich von ihr: "Mach's gut", "alles Gute", "das war Wahnsinn"

Kurz vor eins. Pro Nacht wählt Helena meist um die zehn Songs aus, einige sind gecovert, einige von ihr geschrieben. Bevor sie wieder von vorne beginnt, macht sie eine Pause und plaudert mit den Menschen um sich herum. Offen, zwanglos. Wo ist bei ihr das Verdruckste, das man aus der eigenen Pubertät kennt? "Früher hatte ich gar kein Selbstvertrauen", sagt sie. Und natürlich ist sie nicht in allen Situationen so sicher. Aber wenn sie nachts Musik macht, fühlt sie sich wohl. Sie mag die Leute, die um diese Uhrzeit noch unterwegs sind und so viel freier sind als tagsüber. "Nachts ist es egal, dass man sich nicht kennt", sagt Helena. Dass sich Menschen zu ihr auf den Boden setzen und gemeinsam mit ihr singen, wie es die junge Französin vorhin spontan bei "Someone like you" von Adele gemacht hat: "Tagsüber würde so etwas nicht entstehen", sagt sie.

Und die Leute mögen Helena. Fast jeder verabschiedet sich persönlich von ihr: "Mach's gut", "alles Gute", "das war Wahnsinn". Vielleicht liegt das an der nächtlichen Lockerheit. Vielleicht liegt es an Helenas musikalischen Fähigkeiten. Sie übt mehrere Stunden täglich, an manchen Fingern hat sie von den harten Gitarrensaiten Blasen. Sie spielt in sechs Bands oder Bandprojekten, mal am Schlagzeug, mal an der Gitarre, mal Funk, mal Rock 'n' Roll. Ihre Hauptband heißt Blood Addicts. Besteht sie die Aufnahmeprüfung, beginnt sie im Herbst an der Münchner Jazzschool ihre Ausbildung. Ein Stipendium dafür hat sie schon - wegen der Straßenmusik. Eine Mitarbeiterin einer Stiftung hörte sie spielen und bot ihr spontan die Förderung an. Diese Stiftung finanziert auch ihre erste EP, die im Sommer oder Herbst erscheinen soll. Die will Helena dann auch auf der Straße verkaufen. Sie kann sich das schon gut vorstellen: sie mit der Gitarre auf dem Boden, davor der Gitarrenkoffer mit den CDs.

Zwei Uhr. Viele der Zuhörer vom Anfang sind nach Hause gegangen oder in die Clubs weitergezogen. Nur die vier jungen Frankfurter und ein begeisterter Asiate ("Live music is the best kind of music - and she's the best live musician I've ever heard") sitzen um Helena herum und wünschen sich ein Lied nach dem anderen. Diese Runden sind ihr am liebsten, vorhin waren es ihr fast schon zu viele Leute, "da ist es dann nicht mehr so intim". Helena versucht auf die Musikwünsche einzugehen, aber sie sagt auch klar, wenn sie einen Song nicht kennt oder er ihr einfach nicht gefällt. "Mach einfach das, was du willst", rät ihr einer der Frankfurter, "das ist sowieso das Wichtigste." Dann erzählen die Jungs von einem Freund, dem es nicht gut geht, der zu viel trinkt und bei dem sie nicht wissen, wie sie ihm helfen sollen. Helena weiß das auch nicht, woher auch. Oft wird sie in den nächtlichen Runden mit den großen Fragen des Lebens konfrontiert. Einfach ist das nicht immer. "Aber man lernt wahnsinnig viel", sagt sie.

Manchmal wird es auch gefährlich. Ein Betrunkener hielt ihr einmal den Gitarrenkoffer zu und meinte, sie solle mit ihm mitkommen. Als sie sich widersetzte, hielt er sie fest. Helena rief dann um Hilfe, ein Fahrradfahrer griff ein. Auch nachts seien in der Fußgängerzone genügend Menschen unterwegs, die im Notfall eingreifen könnten, sagt Helena. Angst hat sie keine. Anders sieht das bei ihrer Mutter aus. Natürlich macht sie sich Sorgen, wenn die Tochter nachts alleine unterwegs ist. "Ich mache mir schon Gedanken", sagt sie. Und natürlich findet sie, ihre Tochter könnte weniger riskante Hobbys haben.

"Wie jede Mama halt", sagt Helena und lacht. Aber ihre Mutter hat eingesehen, dass sie die Tochter nicht aufhalten kann, sie unterstützt sie. In den Nächten, in denen Helena unterwegs ist, hat sie ihr Telefon immer auf laut gestellt.

Der kleine Asiate ist in einer dunklen Seitenstraße verschwunden, die Gruppe aus Frankfurt aber steht noch da. Es geht auf drei Uhr zu und eigentlich wollten die Jungs noch weiterziehen. Jetzt bleiben sie hier. "Dass es so was Schönes gibt", sagt einer von ihnen verträumt. Natürlich ist es auch der Alkohol, der einen solche Sätze sagen lässt, aber die Musik und die Dunkelheit der Nacht tun ihr übriges. Plötzlich greift sich ausgerechnet der junge Mann mit dem riesigen Tattoo auf dem Bein an sein Auge. Es ist nur ein kurzer, verstohlener Griff, aber das Schimmern seines Auges macht es deutlich: Er hat sich tatsächlich eine Träne weggewischt.