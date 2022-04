Ein Lastenfahrrad zum Ausprobieren oder für einmalige Besorgungen steht demnächst vor der Sendlinger Stadtteilbibliothek am Harras, Albert-Roßhaupter-Straße 8, bereit. Nachdem der Bezirksausschuss Anfang des Jahres grünes Licht gegeben hatte, steht das Angebot im Frühjahr kostenlos allen Bürgern zur Verfügung. Gesucht wird noch ein griffiger Name für das Gefährt. Bis 31. März können Vorschläge auf der Pinnwand der Bibliothek abgegeben werden oder per E-Mail an stb.sendling.kult@muenchen.de.