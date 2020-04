Gehörlose:"Diese Isolation müssen wir aufbrechen"

Für Cornelia von Pappenheim, 55, ist ein Videoanruf nicht die Ausnahme, sondern normaler Alltag. Sie wurde gehörlos geboren, Skype ist ihr Telefonersatz. Pappenheim ist Geschäftsführerin des Gehörlosenverband München und Umland e.V. (GMU). Gerade ist sie bei ihrem Mann in Kitzingen im Home-Office. Auf dem Bildschirm sieht man Pappenheim an einem kleinen Tisch stehen, in ihren blonden Haaren steckt eine Brille, um den Hals hat sie ein rosafarbenes Tuch geschlungen. Winken klappt auch ohne Worte ganz gut, für das eigentliche Gespräch ist eine Gebärdendolmetscherin zugeschaltet. Sie übersetzt Gebärden in Lautsprache und umgekehrt. Corona also. Pappenheim ballt die Faust und spreizt dahinter ihre Hand - die Gebärde für das Virus.