Bei der feierlichen Messe am Ostersonntag im Liebfrauendom um 10 Uhr mit Kardinal Reinhard Marx lassen der Domchor, die Junge Domkantorei, Solisten und das Domorchester Joseph Haydns "Paukenmesse" erklingen. Die Pontifikalvesper um 17 Uhr mit Kardinal Marx wird unter anderem von den Domsingknaben und der Mädchenkantorei musikalisch begleitet. Es werden Max Ehams "Feierliche Vesper an Ostern", Caspar Etts "Haec dies" und Georg Friedrich Händels "Halleluja" zu hören sein.

In St. Michael lassen beim Hochamt zu Ostern um 10 Uhr Chor, Solisten und Orchester von St. Michael Wolfgang Amadeus Mozarts "Krönungsmesse" erklingen. Bei der Osternacht in St. Bonifaz um 5 Uhr lässt die Schola der Abtei St. Bonifaz Kantorengesänge hören. Beim Festgottesdienst um 10 Uhr singt die Stiftskantorei Wolfgang Amadeus Mozarts "Missa solemnis in C-Dur". Um 11.30 Uhr beginnt ein Kinder- und Familiengottesdienst. Bei der Pontifikalvesper um 18.15 Uhr gibt es ein gesungenes Stundengebet mit Orgelbegleitung. Der Festgottesdienst um 11.30 Uhr in der Bürgersaalkirche wird mit Wolfgang Amadeus Mozarts "Missa brevis in C-Dur" musikalisch gestaltet. Die Osterspeisen werden gesegnet.

Beim Festhochamt um 11 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche werden die Speisen geweiht, es erklingt Wolfgang Amadeus Mozarts Krönungsmesse. Beim Lateinischen Hochamt mit der Vokalkapelle in St. Kajetan um 10.30 Uhr lautet das Predigtthema "Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat". Es erklingen unter anderem das Proprium "Resurrexi", die "Nicolai-Messe" von Joseph Haydn für Chor, Orchester und Solisten und die "Kirchensonate in C-Dur" von Wolfgang Amadeus Mozart. Um 18.30 Uhr beginnt eine Heilige Messe mit Orgel. St. Peter lädt um 10 Uhr zum Pfarrgottesdienst mit Speisenweihe und eucharistischem Segen, begleitet von Anton Bruckners "Missa solemnis".

Beim Ostergottesdienst um 8.30 Uhr in St. Paul spielt das Haydn-Trio mit Verena Knappe an der Violine, Jost Hecker am Cello und Peter Gerhartz am Hammerklavier Klaviertrios aus der Zeit der Klassik. Bei der Feier der Osternacht um 5 Uhr in St. Ludwig singt die Choralschola unter anderem Cantica. Beim Hochamt um 10 Uhr erklingen Werke von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. In St. Anna beginnt um 5 Uhr die Auferstehungsfeier mit Speisenweihe und anschließendem Osterfrühstück im Franziskussaal. Um 10 Uhr gibt es einen Pfarrgottesdienst. Beim Festgottesdienst im Rahmen der Reihe "Denken & Beten" in St. Sylvester um 11 Uhr mit Speisenweihe erklingt Giovanni Alberto Ristoris "Orchestermesse". Es werden Sarah Newman (Sopran), Laure Cazin (Alt), Bálint Szabó (Tenor) und Manuel Adt (Bass) sowie das Instrumentalensemble mit Barockinstrumenten zu hören sein.

Evangelisch

Landesbischof Christian Kopp predigt um 10 Uhr in St. Matthäus in einem Festgottesdienst mit Abendmahl. Der Münchner Motettenchor singt die Stücke "Der Herr lebet" (Telemann) und "Ich bin die Auferstehung und das Leben" (Dressler). Die Gottesdienste werden live unter www.stmatthaeus.de übertragen. Zuvor beginnt um 6 Uhr eine Osternachtfeier mit Abendmahl.

Regionalbischof Thomas Prieto Peral lädt um 10 Uhr in St. Lukas zu einem Osterfestgottesdienst mit Abendmahl zum Thema "Christ ist erstanden!" ein, es wirkt der Lukaschor mit. Zuvor findet um 5 Uhr ein Gottesdienst zur Osternacht mit Taufen und anschließendem Osterfrühstück und Ostereiersuche statt.

Um 11.15 Uhr beginnt in St. Markus ein Festgottesdienst mit Stadtdekan Bernhard Liess, dort beginnt um 6 Uhr die Osternacht. In der Christuskirche finden um 5.30 Uhr eine Osternachtfeier und um 10 Uhr ein Gottesdienst statt. Um 8 Uhr ist eine Auferstehungsfeier auf dem Westfriedhof vorgesehen. In der Epiphaniaskirche beginnt um 6 Uhr ein Osternachtgottesdienst und um 10 Uhr ein Festgottesdienst. Die Apostelkirche lädt um 5 Uhr zu einem Jugendgottesdienst am Osterfeuer und um 10.30 Uhr zum Familiengottesdienst ein. Um 10 Uhr gibt es in der Dreieinigkeitskirche einen Gottesdienst mit Abendmahl, um 6 Uhr beginnt dort ein Gottesdienst mit anschließendem Osterfrühstück. Um 5.30 Uhr stehen zur Osternacht Isartaufen in St. Johannes an, um 9 Uhr beginnt eine Auferstehungsfeier mit dem Blechbläserensemble Preysing Brass am alten Haidhauser Friedhof und um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche.

Um 6 Uhr beginnt in der Gustav-Adolf-Kirche eine Osternachtfeier, um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Posaunenchor. In der Himmelfahrtskirche Sendling findet um 5.30 Uhr eine Auferstehungsfeier statt. Um 9.30 Uhr gibt es einen Festgottesdienst in der Philippuskirche. Zuvor beginnt um 8 Uhr eine Andacht auf dem Friedhof am Perlacher Forst. Um 6 Uhr steht ein Gottesdienst in der Himmelfahrtskirche Pasing an, um 10 Uhr ein Familiengottesdienst. In der Andreaskirche beginnt um 5.30 Uhr ein Gottesdienst, um 10 Uhr ein Gottesdienst. In der Versöhnungskirche finden um 6 Uhr ein Gottesdienst und um 10 Uhr ein Familiengottesdienst statt. Unter dem Motto "Der Schmetterling und das Osterlicht" darf jedermann, so vorhanden, eine Tauf- oder Osterkerze mitbringen.

Die Paul-Gerhardt-Kirche lädt um 5.30 Uhr zu einer Osternachtsfeier mit Osterfeuer auf den Laimer Anger und anschließendem Osterfrühstück ein, um 10 Uhr beginnt ein Festgottesdienst mit dem Paul-Gerhardt-Chor. Um 6 Uhr gibt es einen Gottesdienst in der Reformations-Gedächtnis-Kirche, um 10.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst mit Posaunenchor. In der Kreuzkirche ist um 9.30 Uhr Gottesdienst. In der Erlöserkirche steht ein Gottesdienst um 5.30 Uhr an, ein Festgottesdienst mit Konfi-Taufen folgt um 10 Uhr, zugleich beginnt ein Kindergottesdienst mit Ostereiersuche. Die Immanuelkirche lädt um 5 Uhr zum Osternachtgottesdienst mit Schola ein. Im Garten der Bethlehemskirche brennt um 5 Uhr ein Osterfeuer, um 10 Uhr gibt es einen Gottesdienst.

Die Adventskirche lädt um 6 Uhr und 10 Uhr jeweils zu einem Gottesdienst ein. In der Auferstehungskirche beginnt um 6 Uhr die Osternacht und um 10 Uhr der Familiensonntag mit Eiersuche. In der Gethsemanekirche finden um 5.30 Uhr eine Auferstehungsfeier und um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst statt.

Die Rogatekirche lädt um 5.30 Uhr zu einem Gottesdienst mit der Evangelischen Jugend München ein. Um 5 Uhr beginnt in der Friedenskirche die Osternacht und um 10 Uhr festlicher Gottesdienst mit Musik. Zur gleichen Zeit findet ein Kindergottesdienst statt. Die Hoffnungskirche lädt um 6 Uhr zur Osternacht und um 10.30 Uhr zu einem Festgottesdienst ein. In der Immanuelkirche findet um 5 Uhr ein Osternachtgottesdienst und um 10 Uhr ein Familiengottesdienst mit Taufe statt. In der Stephanuskirche beginnt um 5.30 Uhr ein Gottesdienst mit dem Vokal Ensemble und um 11 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl. Um 10 Uhr findet in der Jesajakirche ein Gottesdienst mit Taufe statt. In der Jubilatekirche gibt es um 10.30 Uhr einen Gottesdienst und zeitgleich einen Kindergottesdienst.

Ostermontag

Katholisch

Im Liebfrauendom beginnt am Ostermontag um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Domdekan Lorenz Wolf. Der Frauenchor der Capella Cathedralis singt Enjott Schneiders "Missa brevis ,Surrexit Christus'". Beim Hochamt in St. Michael um 10 Uhr lassen Chor und Orchester der Pfarrei Josef Gabriel Rheinbergers "Messe in C-Dur" erklingen und die Motette "Bleib bei uns".

In St. Bonifaz beginnt um 11.15 Uhr eine Pfarr- und Konventmesse. In der Bürgersaalkirche gibt es um 9.30 und um 11.30 Uhr eine Heilige Messe mit Predigt. Die Heilig-Geist-Kirche lädt um 11 Uhr zum Festgottesdienst mit Orgel. St. Kajetan lädt um 10.30 Uhr zum Lateinischen Hochamt mit der Vokalkapelle. Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet mit dem Proprium "Resurrexi", der "Spatzenmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart für Chor, Orchester und Solisten und dem "Halleluja" aus dem "Messiah" von Georg Friedrich Händel.

St. Peter lädt um 10 Uhr zur Heiligen Messe. Der feierliche Pfarrverbandsgottesdienst in St. Paul um 11 Uhr wird musikalisch begleitet mit František Xaver Brixis "Konzert für Orgel und Orchester No. 1 in C-Dur". Es spielt das Instrumentalensemble St. Paul mit Alexander Pointner an der Orgel und Peter Gerhartz am Continuo. Beim Pfarrgottesdient in St. Ludwig um 10 Uhr gestalten Chor und Instrumentalisten den Gottesdienst musikalisch unter anderem mit der "Messe in E-Dur" von Josef Gabriel Rheinberger und Gustav Mahlers "Auferstehung". Beim Festgottesdienst in St. Anna um 10 Uhr erklingt Wolfgang Amadeus Mozarts "Krönungsmesse".

Evangelisch

In St. Markus findet um 11.15 Uhr ein gemeinsamer Festgottesdienst mit der Kreuzkirche statt. Es predigt Stadtdekan Bernhard Liess. In der Himmelfahrtskirche Sendling beginnt um 10 Uhr ein musikalischer Fernsehgottesdienst mit Live-Übertragung in der ARD. Die Corneliuskirche und die Jubilatekirche laden um 10.30 Uhr zum Emmaus-Gang von der Cornelius- zur Jubilatekirche ein. Start ist in der Corneliuskirche, Wendelsteinstraße 1, Neubiberg, mit einer Andacht. Um 11 Uhr beginnen Gottesdienste in der Adventskirche, in der Dreieinigkeits- und in der Gethsemanekirche. Die Andreas- und die Jakobuskirche laden um 11 Uhr zu einem regionalen Familiengottesdienst ein. In der Emmauskirche findet um 10 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst mit Luther- und Philippuskirche statt.

Um 10.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst mit Taufe in der Bethanienkirche. Die Taufkerze ist mitzubringen. Weitere Gottesdienste finden um 10 Uhr statt: in der Friedenskirche, in der Bethlehems- und Erlöserkirche (im Pfarrgarten), in der Himmelfahrtskirche Pasing, in der Korneliuskirche, in der Passionskirche mit Pilgerandacht, in der Paul-Gerhardt-Kirche, in der Simeons- und Vaterunserkirche. Zur gleichen Zeit lädt St. Matthäus zu einem Gottesdienst ein, der live unter www.stmatthaeus.de übertragen wird.

In der Christuskirche findet ebenfalls um 10 Uhr ein Stationen-Gottesdienst in und um die Kirche statt. Um 10 Uhr beginnen gemeinsame Gottesdienste: in St. Johannes mit St. Lukas und in der Christuskirche mit der Stephanuskirche. Die Sophienkirche lädt um 11 Uhr zu einem ökumenischen Emmaus-Gang ein. Treffpunkt ist zwischen St. Florian und der Sophienkirche.

Einen Überblick aller Veranstaltungen im Erzbistum München und Freising bietet die Internet-Seite www.erzbistum-muenchen.de/gottesdienste-veranstaltungen. Aktuelle Informationen zu allen evangelischen Gottesdiensten finden sich in der Region München unter www.ostergottesdienste.de und unter www.muenchen-evangelisch.de.