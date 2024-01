Was kostet eine Breze? Die Runde ist schon im Aufbruch, da stellt Max Stürzer diese Frage. Und gibt die Antwort gleich selbst: ungefähr 80 Cent. Aber, und jetzt wird es spannend: Was bekommt ein Landwirt davon? Stürzer hat da mal nachgerechnet: Für einen Doppelzentner, also 100 Kilogramm Weizen, bekommt ein Landwirt 24 Euro, wenn das Getreide zu Mehl verarbeitet wird. Daraus bekommt man 76 Kilo Mehl. Und weil ein Kilo etwa 19 Brezen ergibt, lassen sich aus einem Doppelzentner Weizen 1444 Brezen backen. Das bedeutet: An den 80 Cent pro Breze verdient der Bauer, der die Grundzutat für das Gebäck liefert, gerade mal 1,66 Cent. "Das kann's doch nicht sein", sagt der Ackerbauer Stürzer.

Ein Nachmittag in Stürzers Heimatort Gilching, die Großdemonstrationen der Bauern sind erst mal vorbei. Auf den Kundgebungen ist viel gepfiffen und gebrüllt worden, das hat Aufmerksamkeit gebracht. Aber für lange Erklärungen ist nicht viel Zeit geblieben. Deshalb will die Bauernschaft aus dem Landkreis Starnberg in Ruhe erklären, worum es ihnen jenseits von Agrardiesel und Kfz-Steuer geht und warum viele Bauern so wütend und enttäuscht sind.

Zehn Landwirte, zwei Stunden, da kommt einiges zusammen. Draußen peitscht der Regen über Wiesen und Felder und den Container, den die Bauern aufgestellt haben: "Mit uns, nicht gegen uns!", steht darauf. Auf der Staatsstraße nebenan rauschen die Autos vorbei, ab und zu hupt einer, streckt den Daumen aus dem Fenster. "Wir haben sehr viel Zuspruch bekommen", sagt Landwirt Martin Fink junior aus Gilching. "Aber es herrscht noch viel Aufklärungsbedarf." Deshalb sind sie ja alle hier.

Im Kontext der Bauernproteste hieß es oft, die mittlerweile abgeschwächten Kürzungen beim Agrardiesel und die inzwischen zurückgenommene Aufhebung der Befreiung von der Kfz-Steuer seien der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber was war davor alles drin in dem Fass? Und was haben die Proteste aus Sicht der Landwirte gebracht?

Die zweite Frage ist in der Gilchiner Bäckerei schnell beantwortet. "Wir haben den Zusammenhalt zwischen uns gespürt", sagt Kreisbäuerin Sonja Frey. Aber politisch? Nicht viel, das Gefühl, mit ihren Anliegen durchgedrungen zu sein zu Kanzler und Kabinett, haben sie nicht wirklich. "Wir haben die Bevölkerung erreicht, aber nicht die Politik", sagt Frey. Es gebe noch viel zu tun, sie wollen weiter protestieren, da sind sich alle einig. Womit man wieder bei der Frage nach dem Fassinhalt wäre.

Darin zum Beispiel: die EU-Vorgaben, die Landwirte für Subventionen umsetzen müssen. "Die gehen meistens an der Realität vorbei", erklärt Georg Zankl senior, der gemeinsam mit seinem Sohn Georg und dessen Frau Maria-Theresia gekommen ist. Die generell gehaltenen Vorgaben würden oft an den Gegebenheiten vor Ort vorbeigehen. Und: Der politische Kurs fördere große Betriebe, während Familienbetriebe das Nachsehen hätten. "Offiziell wird immer gesagt, die kleinen Betriebe müssen erhalten bleiben", sagt Zankl senior. Erreicht aber werde mit dieser Politik das Gegenteil, sagt der frühere Kreisobmann.

Detailansicht öffnen Die Starnberger Kreisbäuerin Sonja Frey will über ihren Berufsstand aufklären und Vorurteile aus der Welt schaffen. (Foto: Arlet Ulfers)

Detailansicht öffnen Georg Zankl aus Gilching prangert den Wettbewerbsnachteil deutscher Landwirte an. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

Für Max Stürzer ist der Stellenwert der Landwirte in der Lebensmittelindustrie ein Ärgernis. "Die Marktmacht ist sehr ungleich verteilt", erklärt er. Als Exempel dafür hat Stürzer seine Brezenrechnung mitgebracht, die zeigen soll: Die Erzeuger, also die Landwirte, kommen in der Produktionskette am schlechtesten weg - dabei würde es ohne Bauern ja gar keine Brezen, ja überhaupt keine Lebensmittel, geben. Die Zankls springen Stürzer bei. Es gehe ja nicht nur um den Anteil am Preis, bei der Zusammenarbeit mit dem Handel, gerade mit den großen Supermärkten, seien Landwirte eigentlich immer in der schwächeren Position, sagt Georg Zankl, der Ältere.

Ein großer Abnehmer könne zum Beispiel sagen: Wenn du uns beliefern willst, musst du uns mindestens soundsoviele Kisten Salat pro Woche bringen. Wenn das die Ernte nicht hergibt, ist man raus. Andersrum aber würden die großen Ketten den Spieß umdrehen: Wenn sie selbst nur 70 und nicht die vereinbarten 100 Kisten brauchen, würden sie eben nur 70 nehmen. Die anderen 30? Muss der Landwirt irgendwie anders loswerden oder einlagern. Aber auch das kostet Geld und geht nicht mit allen Produkten. Milch zum Beispiel muss schnell weg, sonst verdirbt sie.

Und dann sei da ja auch noch die Konkurrenz auf dem Weltmarkt, erklärt Zankl, der Jüngere. In anderen Ländern würden deutlich geringere Auflagen gelten, weniger Umweltauflagen, weniger Tierwohlvorschriften, kein Mindestlohn. Zwar seien die Vorschriften von der EU geregelt, die Umsetzung aber sei Ländersache. Und anderswo sei man da eben nicht so streng. Nicht, dass das alles keine erstrebenswerten Dinge seien. Aber: "Das ist ein Riesenwettbewerbsnachteil für uns", sagt Zankl senior. Und im Kapitalismus sei der niedrigste Preis nun mal eben oft das stärkste Argument, erst recht bei Lebensmitteln, für die die Deutschen im europäischen Vergleich mit am wenigsten bezahlen.

Aber geht es den Landwirten nicht so gut wie vielleicht noch nie? Die vergangenen beiden Wirtschaftsjahre, die von Juli bis Juni laufen, waren schließlich gut. "Aber dieses Jahr wird eine Katastrophe", sagt Max Stürzer. Auch der Verband der Landwirtschaftskammern (VLK) rechnet für das laufende Geschäftsjahr wegen der stark gestiegenen Kosten bei gleich gebliebenen oder nur gering gestiegenen Einnahmen mit Rückgängen von mehr als 50 Prozent. Damit sinkt der Durchschnittsgewinn laut VLK für alle Haupterwerbsbetriebe mit Summen zwischen 60 000 und 100 000 Euro auf das Niveau der Vorjahre. Das klingt erst einmal nicht schlecht. Aber davon müssten neue Geräte für den Hof bezahlt und der Lebensunterhalt für die ganze Familie bestritten werden. Das ist nicht allzu viel. Dabei sind die Anforderungen an Landwirte hoch, Bauern brauchen unter anderem Kenntnisse aus Wirtschaft, Chemie, Biologie. "Nicht umsonst ist das ja auch ein Studium", sagt Kreisbäuerin Frey.

Landwirte hätten generell nicht das höchste Ansehen, sagt Max Stürzer und gibt ein Beispiel: Über die Jahre habe sich die Technik immer wieder verändert. Kam ein neues Dünge- oder Spritzmittel auf den Markt, hätten die Landwirte stets Vorschriften von den Behörden bekommen, wie viel und wie häufig das neue Mittel eingesetzt werden darf. Aber in diesen Testphasen seien die Vorgaben oft viel zu hoch gewesen, erzählt Stürzer. Sei es dann zu Umweltschäden gekommen, habe es schnell geheißen: Die Bauern sind schuld. "Wir werden oft als Zerstörer der Natur wahrgenommen", sagt Stürzer. "Dabei ist das doch unsere Basis, die wollen wir doch erhalten."

Wie also geht es nun weiter? Für Frey ist klar: "Es braucht ein Umdenken in der Gesellschaft." Ein größeres Bewusstsein für den Berufsstand und ja, auch ein bisschen mehr Anerkennung wäre schön, sagt sie. Dafür seien aber auch die Landwirte gefordert aufzuklären. "Dafür sind wir aber gern bereit", sagt Frey. Das gelte auch für die Politik, ergänzt Martin Fink junior. Auch dort fehle es oft an Kenntnissen über seinen Berufsstand.

Max Stürzer wirft vor dem Abschied noch einmal einen Blick auf seinen Zettel mit den Zahlen. Er könnte seinen Weizen auch für die Produktion von Heizöl nutzen. Aus einem Doppelzentner könne man 40 Liter Heizöl gewinnen, rechnet er vor, dafür würde man rund 40 Euro bekommen.

Zur Erinnerung: Macht man aus Stürzers Weizen Brezen, würde er nur 24 Euro bekommen. Der Landwirt findet: "Da stimmt doch was nicht."