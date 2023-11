Leicht und heiter balancierte das "Gerundete Blau" von Rupprecht Geiger mehr als drei Jahrzehnte lang vor dem Gasteig in Haidhausen. Doch nun musste das Wahrzeichen des Kulturzentrums - im Volksmund auch liebevoll "Niveadose" genannt - wegen der anstehenden Sanierung des Gebäudes umziehen. Und dafür war schweres Gerät notwendig. Zwei Autokräne hievten die etwa 6,5 Meter breite und zwölf Tonnen schwere Scheibe aus Stahl in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einen Tieflader, der das "Gerundete Blau" durch die Stadt bis nach Sendling zum neuen Gasteig HP8 brachte. Dort soll es an diesem Montagvormittag auf dem Platz am Kulturkraftwerk vor der Halle E wieder aufgestellt werden.