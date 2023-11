Georg Ringsgwandl mit neuem Band-Programm im Residenztheater

Mal eher dem Kabarett, mal dem Theater, mal der Musik zugerechnet, seit diesem Jahr auch noch Romanautor - der Ex-Arzt Georg Ringsgwandl ist ja seit jeher ein Multisparten-Paradiesvogel. Da ist es nur folgerichtig, dass das München-Konzert seiner aktuellen "Arge Disco"-Tour im Residenztheater über die Bühne geht, das ja üblicherweise eher kein Konzertsaal ist. Aber was er da zusammen mit Daniel Stelter an Gitarre und Mandoline, Christian Diener am Bass und Tommy Baldu am "gediegenen Schlagwerk" an schrägen Songs zwischen Blues, Rock und bairischem Chanson hintupft, wird sicher wieder alle Formate sprengen. Ob seine "krowotisch scheppernde oder mild an deine Seele hauchende Disco" (wie er es ausdrückt) also arg oder eine Abkürzung für Arbeitsgemeinschaft ist, wird sich im Laufe des Abends herausstellen.