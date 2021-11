Vielfalt ist in München willkommen, das hat die Stadt beispielsweise auch zur Fußball-EM bewiesen, als viele Unternehmen und Orte in Regenbogenfarben leuchteten.

Von Joachim Mölter

Bei der jährlichen Generalversammlung der Federation of Gay Games (FGG) ist die globale Sportveranstaltung der LGBTQ-Bewegung für das Jahr 2026 in die spanische Stadt Valencia vergeben worden. Das gaben die Co-Vorsitzenden des Verbandes, die Britin Joanie Evans und der Kanadier Sean Fitzgerald, am Donnerstagabend im englischen Seebad Brighton bekannt. Neben Valencia waren zuletzt noch München und die mexikanische Stadt Guadalajara übrig geblieben von ursprünglich mal 20 Interessenten.

Die Münchner Bewerber hatten sich durchaus gute Chancen ausgerechnet, in fünf Jahren die zwölfte Auflage der Gay Games ausrichten zu dürfen. Aber sie nahmen die Niederlage sportlich. "Wir gratulieren Valencia zum Erfolg!", sagte der Grünen-Stadtrat Beppo Brem, einer der Initiatoren der Bewerbung: "Es war ein spannender Wettbewerb, und es konnte nur einen Sieger geben. Wir nehmen das mit sportlicher Fairness." Dass das nicht bloß leere Worte waren, bewies Brem unmittelbar nach der Verkündung: Er war der erste, der im Royal Pavillon des Tagungshotels zu den tanzenden Spaniern eilte und zum Sieg gratulierte. Seine Organisationskollegin Martina Kohlhuber fand es "zwar schade um die viele Arbeit, die unser fast 50-köpfiges Team seit Jahren in die Bewerbung gesteckt hat". Aber sie versuchte, dem Ganzen einen positiven Aspekt abzugewinnen: "Wir haben es ins Finale der letzten drei Bewerberstädte geschafft, das war ein schon großer Erfolg."

Die Münchner Bewerbung hatte sich auf die Unterstützung der Stadtspitze stützen können. Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte für den Fall eines Zuschlags bereits einen Zuschuss von 2,3 Millionen Euro in Aussicht gestellt; auch BMW, Allianz und Siemens hatten ihre Absicht erklärt, sich als Sponsoren zu engagieren. Das hat aber offensichtlich ebenso wenig gereicht wie das Flair des Olympiaparks, mit dem die Münchner geworben hatten. Vor den Präsentationen der drei Delegationen am Mittwoch war Guadalajara noch als Geheimfavorit gehandelt worden: Zum einen, weil die Gay Games noch nie in Lateinamerika stattgefunden haben, zum anderen, weil sich die Mexikaner bereits zum zweiten Mal bewarben. Deutschland war bereits 2010 Gastgeber, damals in Köln. Pläne für eine neuerliche Bewerbung, beispielsweise um die Games 2030, haben die Initiatoren der Münchner Kandidatur derzeit nicht.

Die Gay Games waren bei ihrer Premiere 1982 in San Francisco als Sportfest für homosexuelle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gedacht; inzwischen sind sie das Treffen einer Bewegung, die unter dem Kürzel LGBTQ firmiert - Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgendermenschen und queere Personen. Aber im Grunde ist die Teilnahme offen für alle. Die nächste Auflage der Gay Games soll erstmals in Asien ausgetragen werden, dafür hat Hongkong den Zuschlag bekommen. Allerdings ist das Sportfest gerade um ein Jahr verschoben worden, von November 2022 auf November 2023, angeblich wegen coronabedingter Reisebeschränkungen.