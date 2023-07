Von Fanny Gasser, Julian Gülker und Philipp Holzhey

Ein nachhaltiger Lifestyle ist das Gebot der Stunde und bewegt sich dabei irgendwo zwischen Marketingversprechen und dem wahren Wunsch nach einer besseren Welt. Das Problem an der Sache mit dem nachhaltigeren Leben ist meistens nicht der fehlende Wille, sondern dass man nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll. Inzwischen gibt es eine Reihe von Büchern, die einen Leitfaden für umweltbewusstes Freizeitverhalten bieten: "Grüne Glücksorte in München" (Droste Verlag), "Nachhaltig unterwegs in München und Umgebung" (Berg Edition Reimer), "Lieblingsplätze in und um München - nachhaltig" (Gmeiner-Verlag) oder "Unser grünes München. Der nachhaltige Cityguide" (Oekom-Verlag). Einige Beispiele stellt die SZ-Redaktion hier vor.