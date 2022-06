Die Freiwillige Feuerwehr bekommt in Freimann und Großhadern für 21,3 Millionen Euro zwei neue Gerätehäuser. Das hat der Stadtrat in der Sitzung des Kommunalausschusses beschlossen. Schon 2013 begannen die Planungen, nun kann endlich gebaut werden. Ein Kernaspekt war die Klimaneutralität der Gerätehäuser. Mit einer eigenen Photovoltaikanlage sowie begrünten Dächern und Fassaden soll diese nun erreicht werden. Kommunalreferentin Kristina Frank verspricht sich durch neue GPS-Repeater-Systeme, ein stationäres Notstromaggregat und eine Luft-Wasser-Absorptions-Wärmepumpe "zwei neue, ultramoderne Gerätehäuser" mit "bestmöglichen Einsatzbedingungen" für die Freiwillige Feuerwehr. Gebaut wird in der Heinrich-Groh-Straße in Freimann und in der Würmtalstraße in Großhadern.