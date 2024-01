Sechs Mädchen drängen sich eng vor der Glasscheibe eines Terrariums. Je zwei halten ein Klemmbrett mit einem Kugelschreiber in der Hand, die anderen vier blicken suchend in das Terrarium. "Neun habe ich", sagt Leni. Lena notiert die Zahl in einer Liste. "Also ich habe acht", sagt die achtjährige Lana. Auch sie hält ihr Gesicht nahe an das Terrarium und schaut suchend umher. "Da hinten ist auch noch einer!", ruft sie auf einmal. "Die sind gar nicht so leicht zu finden, oder?", fragt Serdar Karagöz.