Atemberaubende Bilder verspricht der Sportfilm "La Liste - Everything or Nothing".

Die Skifahrer Jérémie Heitz und Sam Anthamatten wagen sich in "La Liste - Everything or Nothing" an die anspruchsvollsten Abfahrten der Welt. Die Deutschlandpremiere ihres Films findet nun in München statt.

Von Josef Grübl

Höher, schneller, weiter: Nach diesem Prinzip arbeitet der Schweizer Freeskier Jérémie Heitz die höchsten und gefährlichsten Berge dieser Welt ab. Vor fünf Jahren erstellte er eine Liste mit den schwierigsten Abfahrten der Schweizer Alpen, die er dann eine nach der anderen abhakte, selbstverständlich in Rekordgeschwindigkeit. Für sein neues Projekt wollte er sich noch einmal steigern: Gemeinsam mit seinem Freund Sam Anthamatten nahm er sich die anspruchsvollsten Abfahrten der ganzen Welt vor. Und so reisten die beiden einmal rund um den Erdball, begaben sich ins Hochgebirge von Pakistan oder Peru und ließen sich dabei filmen.

Herausgekommen ist ein aufsehenerregender Sportfilm, der Hobbyskifahrer neidisch machen und im Dezember in die Kinos kommen soll. Vorher feiert "La Liste - Everything or Nothing" aber noch Deutschlandpremiere, genauer gesagt am Samstag, 20. November, in München: Die beiden Extrem-Skifahrer Heitz und Anthamatten werden persönlich im Sendlinger Tor Kino anwesend sein, vielleicht verraten sie auch, wie sie sich nach diesem Projekt noch steigern wollen.

La Liste - Everything or Nothing, Regie: Eric Crosland, Sa., 20. Nov., 20.30 Uhr, Filmtheater Sendlinger Tor, Sendlinger-Tor-Platz 11, Tickets: www.filmtheatersendlingertor.de