Neuer Kinofilm mit Iris Berben feiert Weltpremiere in München

Fünf Menschen, die sich nichts zu sagen haben, fahren acht Stunden zusammen Taxi: Im Mathäser wird "791 km" zum ersten Mal gezeigt. Es geht um Dauerstress mit der Bahn, die Situation der Frauen in Iran und Klimaproteste.

Von Josef Grübl

791 Kilometer beträgt die Distanz zwischen der südlichsten und nördlichsten Metropole der Republik, zwischen München und Hamburg. Klingt weit, ist aber ganz nah, zumindest in der Fiktion. Da hat die Fernsehserie "Zwei Münchner in Hamburg" viel für die innerdeutsche Völkerverständigung getan, das ist aber auch schon wieder ein Weilchen her. Jetzt geht es auf der großen Leinwand von unser aller Lieblingsstadt ins Venedig des Nordens: Im Kinofilm "791 km" müssen fünf Menschen gemeinsam jene Distanz zurücklegen. Und da die Bahn ausfällt, geht es eben im Taxi von München nach Hamburg.