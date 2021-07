Von Josef Grübl

Draußen oder drinnen? Das ist beim diesjährigen Filmfest die entscheidende Frage: Noch bis Samstag, 10. Juli, werden in Open-Air-Locations wie dem Pop-up-Sommerkino im Innenhof der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) oder dem Sugar Mountain Filme auf großer Leinwand gezeigt. Grundsätzlich gilt: Die meisten Premieren mit Starbesuch finden unter freiem Himmel statt, so stellen bei "Kino, Mond & Sterne" Peter Thorwarth und seine Darsteller Peri Baumeister und Dominic Purcell den Vampir-Thriller Blood Red Sky vor (Donnerstag, 8. Juli, 21.15 Uhr). Bei "Kino am Olympiasee" feiert Lena Stahls Mein Sohn Premiere, neben der Regisseurin werden Anke Engelke, Jonas Dassler und Hannah Herzsprung erwartet (Freitag, 9. Juli, 17 Uhr). Am selben Tag um 21.15 Uhr präsentiert die Polin Małgorzata Szumowska im Institut français ihren Film Der Masseur unter freiem Himmel. Aber auch drinnen gibt es viel zu entdecken: Hermann Vaskes Dokumentarfilm Why Are We (Not) Creative etwa (Freitag, 9. Juli, 19 Uhr, Carl-Orff-Saal) oder Gia Coppolas Social-Media-Satire Mainstream (Samstag, 10. Juli, 17 Uhr, Astor Filmlounge im Arri).

Filmfest München, noch bis Samstag, 10. Juli, diverse Orte in der Stadt, Programm und Tickets unter filmfest-muenchen.de