Die Zukunft des Films ist hybrid, zumindest am 20. Januar in der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF): Am Tag der offenen Tür entscheiden die Besucher selbst, ob sie direkt im HFF-Gebäude im Münchner Museumsviertel vorbeischauen oder ob sie sich bei Online-Liveübertragungen dazuschalten wollen.

Das Angebot ist groß, es richtet sich nicht nur an junge Leute, die sich in den Fächern Regie, Drehbuch, Kamera, Produktion, VFX oder Montage ausbilden lassen möchten, sondern auch an Menschen, die wissen wollen, was die nächste Generation des deutschen Films bewegt. Alle Angebote an diesem Tag sind kostenlos und über Video-Meetings frei zugänglich.

HFF München, Tag der offenen Tür, Sa., 20. Jan., 9 Uhr bis 17.30 Uhr, Bernd-Eichinger-Platz 1