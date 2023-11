VFX steht für Visual Effects, also visuelle Effekte in Filmen, Videos oder Serien, die in der Postproduktion realisiert werden. An der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) gibt es einen Bewerbungsstudiengang VFX, am 30. November präsentieren die Studierenden der ersten drei Studienjahrgänge ihre Werke.