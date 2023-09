Von Josef Grübl

Überall steigen die Preise, beim Friseur, im Supermarkt oder in der Gastronomie. Nur in den Kinos, da sinken sie. Zumindest am kommenden Wochenende: Es ist wieder "Kinofest", da werden Filme zum Sonderpreis von fünf Euro gezeigt, in allen Sälen und auf allen Plätzen. Diese bundesweite Veranstaltung findet zum zweiten Mal statt, in München sind Multiplexe wie das Cinemaxx oder Royal dabei, aber auch Programmkinos wie das ABC, City, Gloria, Rex oder Theatiner.

Wer Kassenhits wie "Barbie", "Oppenheimer" oder "Rehragout-Rendezvous" noch nicht gesehen hat, kann das zum Sparpreis nachholen. Aber auch die Neustarts dieser Woche ("Enkel für Fortgeschrittene" oder "Dalíland") sind im Angebot, ebenso wie diverse Previews: Der Rio Filmpalast zeigt die mit Senta Berger und Günther Maria Halmer prominent besetzte Liebesbilanz "Weißt du noch", im Studio Isabella läuft Aki Kaurismäkis "Fallende Blätter". Auch Blockbuster wie "Avatar: The Way of Water" (im Arri Kino) oder "Top Gun: Maverick" (im Mathäser) werden noch einmal auf der großen Leinwand gezeigt. Und da sich viele Menschen Kino ohne Popcorn nicht vorstellen können, gibt es zusätzlich einige Knabber-Angebote.

Das Kinofest 2023, Sa., 9., und So., 10. September, in vielen Kinos in München und im Umland