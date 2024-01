In der Nacht zum Montag ist ein Einfamilienhaus an der Innerkoflerstraße in Sendling-Westpark komplett ausgebrannt. Der 45-jährige Bewohner bemerkte den Brand gegen 23 Uhr, rettete seine Familie ins Freie und verständigte den Notruf. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es erst gegen Montagmorgen, den Brand komplett zu löschen. Offenbar war das Feuer in der Küche ausgebrochen. Weil das Haus mit Holzständern erbaut worden war, war es erforderlich, weite Teile der Fassade und die Isolierung zu öffnen.