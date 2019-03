6. März 2019, 18:41 Uhr Fastenzeit Gemeinsam verzichten

Eine Woche lang nur Tee und Gemüsebrühe? Um das Fasten leichter durchzustehen, treffen sich manche dazu in Gruppen. Wie es ist, sich mit Wildfremden über Entsäuerung und Einläufe zu unterhalten.

Von Kathrin Aldenhoff

Es ist der erste Fastentag und für die Gruppe gibt es nur ein Thema: Essen. Diese Fastenbrühe schmecke doch gar nicht so schlecht, sagt eine Frau. Ja, erstaunlich lecker sei die, pflichtet ihr eine andere bei. Der einzige Mann verzieht das Gesicht. "Das schmeckt katastrophal!", ruft er. Und erkundigt sich, ob man da nicht mit etwas Hühnchenfleisch-Geschmack reinbringen dürfe. Susanne Kirstein lächelt. Und schüttelt den Kopf.

Zehn Frauen und ein Mann sitzen in einem Praxisraum in Haidhausen in einem Stuhlkreis, ...