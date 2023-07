Nach Festnahmen im Dezember und Januar hat die Polizei in München nun zwei mutmaßliche Hintermännern einer international agierenden Bande aufgespürt. In einer Wohnung fanden die Beamten auch Waffen und Kokain.

Der Polizei in München und Österreich ist ein Schlag gegen sogenannte falsche Polizisten gelungen. Nach Festnahmen von zwei Männern in Graz und München im Dezember und Januar, die als Geldabholer fungiert haben sollen, hat die Polizei jetzt auch zwei Hintermänner aufgespürt. Die beiden Tatverdächtigen wurden am Donnerstag in ihren Wohnungen im Münchner Westend und in Neuperlach verhaftet und werden nach Österreich ausgeliefert.

Bei ihnen soll es sich ebenfalls um einen Abholer sowie um einen "Logistiker" handeln, der für den Weitertransport der Beute verantwortlich gewesen sein soll. Ihnen allen wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen sicherten die Beamten mehrere Mobiltelefone als relevantes Beweismaterial. In der Wohnung im Westend stießen sie zudem auf Softair-Waffen, Messer, einen Schlagring und knapp 500 Gramm Kokain.

Die Polizei in München hofft, über die Ermittlungen in Österreich noch mehr Aufschluss über mögliche Netzstrukturen nach München zu erhalten. An dem internationalen Einsatz waren mehr als 40 Beamte beteiligt.