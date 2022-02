Polizei stellt fast 50 geklaute Fahrräder in Wohnung sicher

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Fahrraddieb dingfest gemacht, der das Ganze wohl gewerbsmäßig und in großem Stil betrieb. In der Wohnung des 39-Jährigen konnten mehr als 25 Fahrräder und diverse Werkzeuge aufgefunden werden, im Keller mehr als 20 weitere Fahrräder und Fahrradteile, die teilweise schon mit Versandetiketten beschriftet waren, berichtet die Polizei. Eigentumsnachweise habe der Mann nicht erbringen können. Auf die Spur kam sie ihm wegen eines entwendeten Pedelecs. Der Eigentümer habe es Tage später in Gern gesehen und es aufgrund des Standorts mit einer Wohnung verbinden können. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten neben den Rädern auch auf Betäubungsmittel sowie zwei Personalausweise, die nicht auf den 39-Jährigen ausgestellt gewesen seien.