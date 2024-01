Autos und Nerds sind in Sachen Spannung und Identifikation wohl mit die schwierigsten Kategorien. Und auch wenn Stepan in seinem Leben bereits sehr viele Filme gedreht und produziert hat, sich mit dem dramaturgischen Erzählen durch seine Vorgeschichte als Filmemacher auskennt, ist ein Projekt zu diesem Thema zunächst ungefähr so sexy wie eine Doku über verbogene Büroklammern. Wobei Stepan so ein Ordnungs-Fauxpas nie passieren würde, im dicksten Bildband vor sich im Reiheneckhaus von Ottobrunn sind 20 Einmerker in fünf Farben akkurat eingeklebt. Denn wenn man eines braucht für dieses Projekt, an dessen Ende ein fulminant erzählter und mit höchstprofessioneller Anmutung produzierter Film herauskam, der Auto-Fahrer dahinschmelzen lässt und Auto-Ignoranten zumindest einen Funken Verständnis für die PS-affinen Mitmenschen einsetzt, dann sind das Geduld, Ausdauer und Schatzsucher-Gene.

Wer den 74-jährigen Stepan auch nur drei Sätze zu dieser irren Geschichte erzählen lässt, der tappt in die Falle, die jede Nacht zigtausende Fernsehzuschauer dazu bringt, alte Nazi-Dokus zu schauen. Diese Fähigkeit, andere in seinen Bann zu ziehen, liegt nicht nur an Stepans wohlig dunkler Stimme, der man sogar glauben würde, wenn sie sagte: Autofahren ist umweltfreundlich und die Mobilität der Zukunft. Wie so vieles an dem Mann mit dem weißen Haar ist auch seine Stimme filmwürdig. Aber die Spannung kommt dann schon auch durch die Handlung, die vor fast 100 Jahren spielte.

Zunächst sind da die verrosteten Autoteile eines berühmten Wagens mit einem sehr berühmten Namen. Der Bugatti Royale Prototype Type 41 vom gleichnamigen italienischen Hersteller Ettore Bugatti aus dem Jahr 1926. Allein der Mann und seine Familie sind mehrere Doku-Staffeln wert. Bugatti, jetzt blättert Stepan an diesem sonnigen Vormittag im Herbst 2023 in seinem eingemerkerten Band, den er zu Beginn seiner Recherche für 600 Euro erstanden hat. Es ist ein Dokumentarfilmer-Blättern: In Ruhe, die Bewegungen formvollendet, wie man sich jemanden beim Blättern wünscht, wenn man ihn dabei aufnehmen müsste. Stepan greift mit Daumen und Zeigefinger an der rechten oberen Kante des Buches in eine Seite, hebt sie leicht an und lässt die Finger bis nach unten gleiten, bis zum Seitenende. Ein Knistern und Wischen ist zu hören. Und Stepans Satz: "Es galt als tollstes, teuerstes und schönstes Auto", vielleicht nicht aller Zeiten, aber zweifelsfrei Ende der Zwanzigerjahre.

Dieser Bugatti kostete dreimal so viel wie der teuerste Rolls-Royce seiner Zeit, gebaut wurden am Ende sechs Stück. Und die waren es auch wert, allein der Motor, "ein halber Flugzeugmotor", sei noch bis in die Siebzigerjahre in französischen Zügen eingesetzt worden. Verbrauch: königliche 40 Liter auf 100 Kilometer.

Geld ist ja immer wichtig bei einer guten Handlung, zuletzt wurde einer dieser Wagen von damals versteigert, für etwa 18 Millionen Euro, berichtet Stepan. Der erste Bugatti Prototype also, um den geht es im Film, den der Erbauer selbst fuhr, am Ende auch gegen einen Baum. Stepan sagt: "Das stimmt aber so nicht." Gute Dokumentarfilmer sind meist gute Rechercheure und gute Rechercheure freuen sich, wenn sie mehr herausfinden als andere vor ihnen. Stepan fand heraus, dass Bugatti nicht gegen einen Baum, sondern gegen ein anderes Auto gefahren ist. Durch einen zeitgleich erschienenen Zeitungsartikel. Passiert ist nichts, aber der Wagen war dann erst einmal hinüber und ist danach von der Bildfläche verschwunden. Und genau da geht Stepans Geschichte los.

Womit die Kategorie Schatzsuche auch im Spiel wäre: Denn als Stepan 2010 von seinem Auftraggeber kontaktiert wurde, den er nur Auftraggeber nennt, war folgendes passiert. In den USA hatte ein Autokenner das Chassis vulgo Fahrgestell des damals verunglückten Wagens gefunden. Wenn man so will, der unsterbliche Überrest des vielleicht tollsten Autos aller Zeiten.

Es war das Paradeauto eines Herstellers, der in den Zwanzigerjahren fast jedes Rennen der Welt mit seinen Wagen gewann. Bugatti wollte ein Königsauto bauen, der Prototyp war knapp sechs Meter lang, wog mehr als drei Tonnen und kam aus Sicht des eher unbescheidenen Ettore Bugatti nur für Könige in Frage, weshalb er ihn Royale nannte. Dieses Gefährt, äußerlich eher einer Kutsche ohne Pferde ähnlich, fuhr 200 Stundenkilometer.

Stepan hat sich für das Gespräch mit dem SZ-Journalisten Notizen gemacht. Seine Schrift kann es locker mit den Hochzeitskarten-Schreibern aufnehmen, die immer so wirken, als würde der, der die höchstgezogenen Großbuchstaben schafft, für den nächsten Blockbuster als Schatzkarten-Kalligraf angeheuert.

Zu jedem der sieben Königswagen gibt es eine nahezu mystische Erzählung, drei stehen heute in verschiedenen Museen

Nachdem das Gestell in den USA aufgetaucht war, kam in der Welt der Auto-Narren der Gedanke auf, ob es sich wohl um diesen legendären Wagen handeln könnte? Bis dahin war bekannt, dass Bugatti insgesamt sieben der Fahrzeuge produziert hatte, mit unterschiedlichen Karosserien, die wie überdimensionierte Hüte auf die Chassis aufgesetzt wurden.

Eines davon hat der Münchner Karosseriebauer Weinberger angefertigt. Erstanden wurde das Weinberger-Modell dann, wie es sich für eine München-Version gehört, von einem Promi-Arzt. Der verschiffte den Wagen in die USA, wo auch der kaputtging. Und so gibt es zu jedem der sieben Königswagen eine nahezu mystische Erzählung, drei stehen heute in verschiedenen Museen. Die schönste hat aber natürlich die Nummer eins zu erzählen, die aus dem Bugatti-Unfall. Stepans Auftraggeber wurde nämlich auf den Fund aufmerksam gemacht und entschloss sich, den Versuch zu unternehmen, dieses Kunstwerk auf Rädern wieder herzustellen.

Wobei an der Stelle schon einmal ein großer Konflikt in der Branche erwähnt sein möge: der Unterschied zwischen einem Original und einem originalgetreuen Nachbau. Wie viele Original-Teile reichen aus, um einen Gegenstand zum Original erklären zu können?

Stepans Auftraggeber stellte ein Team aus Spezialisten zusammen, die autorisiert und mit den nötigen Mitteln ausgestattet wurden, auch von der Firma Bugatti, um das Auto wieder auferstehen zu lassen. Die Männer gingen also, es waren überraschenderweise nur Männer, jeder Spur nach und flogen "zum Teil für eine Schraube um die Welt", wie Stepan das formuliert. "Das war wie bei Oceans Eleven, also die besten Spezialisten Europas."

Wie jeder gute Geschichtenerzähler streut der Mann auf seinem Sofa immer wieder eine kleine Anekdote ein, sei es die, dass der nicht zu Zurückhaltung und Bescheidenheit neigende Ettore Bugatti bei allen Wagen das gleiche Nummernschild aufschrauben ließ, um Steuern zu sparen. Oder dass er einem kaufwilligen König verweigerte, einen seiner Wagen zu erstehen, weil ihm die Tischmanieren des Mannes nicht passten.

Stepan verfolgte die Schatzsuche der Automobilmänner über Jahre, und immer, wenn es einen Fund gab oder ein kleiner Meilenstein bei der Rekonstruktion erreicht wurde, flog er mit seinem Kamerateam los und filmte. Auch die Mitarbeiter der Mode-Firma Hermes, die den Kofferraum-Koffer originalgetreu nachbauten. Und mittendrin der akkurat recherchierende und sitzende Mann, der nun von seinem Sofa aus in die Vergangenheit blickt. Er geht seine Mitschrift noch einmal durch, und möchte noch ein zwei Dinge wenigstens noch einmal erwähnen. Ein "paar tausend Filme" habe er gedreht und produziert, sei auch zweimal auf dem New-York-Dokumentarfilmfestival mit dem Preis für den weltbesten Film ausgezeichnet worden. Wobei er nach "weltbester" innehält, sofort von der Bedeutung des Teamworks beim Film spricht und eigentlich gar nicht mehr weltbester ausgesprochen haben möchte. Man könnte sagen, dass ein Dokumentarfilmer auf Vollständigkeit achtet, ein winziges Bisschen sympathischer Eitelkeit ist aber schon auch dabei.

Die beiden Dokumentarfilme über Bugatti sind nun erstmals auf einer eigenen Plattform frei empfangbar. Bei der Premiere vor einigen Jahren in Molsheim im Elsass, dem Sitz von Bugatti, und der zweiten Premiere in Deutschland, "hatten manche Tränen in den Augen". Aber warum? Wegen einer weiteren gefundenen Schraube oder wegen der beeindruckenden Bilder des Schmieds aus Paris, der die Blattfedern geschmiedet hat?

"Man fiebert mit, ob sie es schaffen", sagt Stepan. "Die Leute hat aber auch die Emotion der Menschen gepackt, die an diesem Projekt gearbeitet haben." Und deren Traum sich erfüllt hat. Ein Auto wieder herzustellen, das am Ende auch ein Kunstwerk "und ein Teil der Zeitgeschichte" sei. Stepans Filme werden nun auch an einer Kfz-Schule gezeigt, als Motivationshilfe. "Und das ist das, was ich mir wünsche: Dass diese Leidenschaft ein Beispiel ist, auch für andere Berufe und Lebenslagen, weil man sieht: So kann man seiner Arbeit und dem, was man macht, einen Sinn geben." Mit so einem ein ganz klein wenig zu dick aufgetragenem letzten Satz, wie es sich für ein Film-Ende gehört, darf ausnahmsweise auch ein Text über einen Dokumentarfilmer enden.