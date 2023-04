Scheunenfund:230 vergessene Oldtimer in den Niederlanden entdeckt

230 vergessene Oldtimer in den Niederlanden entdeckt

230 Oldtimer kaufte der Niederländer Ad Palmen über Jahrzehnte hinweg - und stellte sie in zwei Lagerhallen und einer ehemaligen Kirche ab.

In zwei Lagerhallen und einer verlassenen Kirche hortete ein Geschäftsmann eine der größten Fahrzeug-Sammlungen Europas. Nicht einmal die Nachbarn wussten davon.

Von Felix Reek

Menschen sammeln die unterschiedlichsten Dinge. Kunstwerke, Schallplatten, Sneaker, die Figuren aus Überraschungseiern, Kronkorken, Bierdeckel, sogar die leeren Dosen von Energy Drinks. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Warum sie das tun, ist nicht einfach zu erklären. Sicher ist nur, dass es viel Leidenschaft bedarf. Einer Obsession, der der Niederländer Ad Palmen über Jahrzehnte nachging. Er trug in Dordrecht, 20 Kilometer südöstlich von Rotterdam, eine der größten Oldtimer-Sammlungen Europas zusammen - nicht einmal seine Nachbarn wussten davon.

Detailansicht öffnen Die meisten der Automobile sind mit einer dicken Schmutz- und Staubschicht überzogen. (Foto: Gallery Aaldering / Classic Car Auctions)

Palmen startete seine Sammlung vor etwa 40 Jahren mit einem gelben Lancia B20, doch das war nur der Anfang. In einem Video auf Youtube reiht sich ein Auto an das nächste. Fast alle Fahrzeuge sind von einer dicken Schmutz- und Staubschicht überzogen. Einer der ältesten Oldtimer ist ein Hillman Minx Tourer Cabriolet aus dem Jahr 1935, einer der jüngsten ein 2004 gebauter Fiat Ducato Camper 15L 2.3 JTD.

Insgesamt 230 Automobile sammelte Palmen in zwei Lagerhallen und einer ehemaligen Kirche an. Ein Querschnitt durch die Automobilgeschichte: Alfa Romeo, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Jaguar, Maserati, Mercedes und Rolls-Royce. Darunter Klassiker wie der Citroën 2CV, VW Karmann-Ghia, ein Mercedes 300 S Cabrio oder ein blauer Ferrari 365. Palmen kaufte nicht nur eine bestimmte Marke, sondern das, was ihm gefiel. Hinzu kamen noch etwa 40 bis 50 Vespas, Motorräder, Busse und andere Fahrzeuge.

Detailansicht öffnen Laut dem Auktionshaus Classic Car Auctions sollen die Fahrzeuge trotz der Schmutzschicht in gutem Zustand sein. (Foto: Gallery Aaldering / Classic Car Auctions)

"Autos waren sein Leben", sagte Carlo Te Lintelo, Marketingchef der Galerie Aaderling, einem niederländischen Oldtimer-Händler, dem US-Nachrichtensender CNN. Als Palmens Gesundheitszustand sich zusehends verschlechterte, hatte er die Sammlung an das Unternehmen verkauft. Dieses versteigert die Fahrzeuge jetzt von 19. Mai an über das Auktionshaus Classic Car Auctions. Da die Oldtimer einzeln verkauft werden, dauert die Auktion mehrere Wochen. Der Wert dürfte in die Millionen gehen.

Detailansicht öffnen Die Oldtimer werden von 19. Mai an versteigert, ab da können sie auch von Interessenten begutachtet werden. (Foto: Gallery Aaldering / Classic Car Auctions)

"Zu dieser Sammlung gehören Autos, die etwas ganz Besonderes sind. Wie der Lancia B4 Spider America. Dieses Auto allein wird für 600 000 bis 700 000 Euro verkauft. Sie sind sehr selten, es wurden nur ein paar Exemplare hergestellt. In perfektem Zustand können sie für bis zu eine Million Euro verkauft werden", sagte Te Lintelo CNN. Trotz des Schmutzes und der Patina sollen die Oldtimer in gutem Zustand sein. Ad Palmen startete die Motoren der einzelnen Fahrzeuge in regelmäßigen Abständen, um sie vor Schaden zu bewahren. Bei 230 Autos eine Sisyphos-Aufgabe.

Immer wieder tauchen seltene Fahrzeuge auf, die von Auktionshäusern unter dem Schlagwort "Scheunenfund" vermarktet werden. So auch die niederländische Sammlung, die den Titel "The Palmen Barnfind Collection" trägt. Meist handelt es sich bei diesen PR-wirksamen "Entdeckungen" aber nur um einzelne Oldtimer. Eine bisher unbekannte Sammlung dieser Größe ist ungewöhnlich. Viel ist über den Mann, der die Autos zusammentrug, nicht bekannt. Der heute 82-Jährige sei zu krank, um weitere Informationen geben zu können, erklären die Verantwortlichen der Galerie Aaldering. Zuletzt lebte er in einem der Warenhäuser. Palmen muss seine Autos wohl wirklich geliebt haben.