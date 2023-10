Die Erzdiözese München und Freising will sich neu ordnen und die derzeit 40 Dekanate zu 18 zusammenfassen. Der Plan soll zum 1. Januar 2024 umgesetzt werden. Dies kündigte Christoph Klingan, der Generalvikar des Erzbischofs von München und Freising, bei der Herbstvollversammlung des Diözesanrats der Katholiken in München an.