Die Bäckerei Postel in Anzing kreiert mit einer Schweizer Hochschule und der Technischen Universität München einen proteinreichen Krapfen mit Insekten. An der Ladentheke ist er ein Erfolg - doch im Internet hagelt es Beleidigungen.

Von Ulli Kuhn, Anzing

Am Rosenmontag fing alles an: "Der erste Tag war schon heftig. Im Zwanzig-Minuten-Takt sind negative Google-Rezensionen aufgetaucht", sagt der 31-jährige Bäckerei-Chef Florian Postel. Der Tonfall der Rezensionen reicht von "Insekten im Mehl - nicht hingehen" über "eine Schande seid ihr, für das Bäckerhandwerk" bis hin zu "du Drecksau, du wirst deine Strafe noch bekommen". Rezensionen mit Unwahrheiten oder Beleidigungen hat der Anzinger Bäckerei-Chef gleich an Google gemeldet, die meisten seien auch schon von der Website verschwunden, erzählt er. Doch es tauchen auch jetzt noch ständig neue auf.