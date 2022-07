Ein 41 Jahre alter Münchner ist am Donnerstagabend mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sich der Akku eines E-Scooters offensichtlich selbst entzündet und einen Brand verursacht hatte. Der Mann hatte zunächst bemerkt, dass Rauch aus der Abstellkammer seiner Wohnung in Englschalking kam. Als er die Tür öffnete, kam es durch die plötzliche Sauerstoffzufuhr zu einer Verpuffung. Die Druckwelle riss die Tür aus den Angeln, der 41-Jährige rettete sich mit leichten Brandverletzungen aus dem Haus. In der Wohnung entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.