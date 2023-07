Heroin und Kokain mit einem Verkaufswert von rund 67 000 Euro hat die Polizei in der Wohnung eines 59-jährigen mutmaßlichen Drogenhändlers in Berg am Laim sichergestellt. Der Mann war nach längeren Ermittlungen ins Visier der Polizei geraten und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Neben einer 600 Gramm schweren Heroinplatte, mehr als 70 Gramm Kokain, Waagen und Verpackungsmaterial beschlagnahmten die Beamten zudem 14 000 Euro Bargeld in der Wohnung des berufslosen Sozialhilfebeziehers. Deswegen wird er sich zusätzlich wegen des Verdachts des Sozialleistungsbetrugs verantworten müssen.

Zum Zeitpunkt der Durchsuchung habe sich noch eine 33-jährige hochschwangere Bekannte des Mannes in der Wohnung befunden. Ob sie in den Handel involviert gewesen oder Konsumentin sei, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Seine Ehefrau sei verreist gewesen.