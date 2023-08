Nein, nicht Barbie, die "Wanderhure" hat Iny Klocke und Elmar Wolrath unter dem Pseudonym Iny Lorentz berühmt gemacht. Die beiden stehen zu Hause in Poing in ihren pinkfarbenen T-Shirts vor dem Regal mit einem Teil der Bücher, die sie selbst geschrieben haben. In Händen halten sie eines vom vergangenen Jahr.

(Foto: Peter Hinz-Rosin)