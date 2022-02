Die Idee kam Michael Tasche, dem künstlerischen Leiter des Münchner Theaters für Kinder, im vergangenen Jahr bei den Open-Air-Vorstellungen mit der mobilen Lkw-Bühne: "Da wurde mir erst bewusst, wie viele zweisprachige Kindergärten und Grundschulen es gibt; gleichzeitig stellen wir an unserer Theaterkasse fest, wie groß der Anteil der fremdsprachigen Besucher ist", sagt Tasche. Also übersetzte er eines der beliebtesten Stücke des Hauses ins Englische: "Der Froschkönig" hat als "The Frog Prince" Premiere. Warum gerade dieses Märchen? "Weil der Frosch als bewegliche und sprechende Puppe die Kinder fasziniert und die Charaktere sehr klar gezeichnet sind", so Tasche. Wegen einer Erkrankung im Ensemble springt Tasche am Freitag vermutlich selbst als "Frosch" (-Sprecher) ein. Eine doppelte Premiere gewissermaßen.

The Frog Prince - der Froschkönig in englischer Sprache, Freitag, 18. Februar, 15 Uhr, Samstag, 19. Februar, 10 Uhr, Münchner Theater für Kinder, Dachauer Straße 46