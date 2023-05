Seine lebhafte Stimme erfrischt seit Jahren die amerikanische Jazzszene - und bald auch die Europas? Am Dienstag, 16. Mai, feiert Darrian Ford sein Deutschland-Debüt im Night-Club des Bayerischen Hofs. Im neuen Live-Programm führt der Künstler durch "all die Einflüsse aus seinem theatralischen Hintergrund und seiner musikalischen Helden wie Al Jarreau", schreiben die Veranstalter.

Begonnen hat Ford nämlich am Theater, er erhielt etwa den "Black Theater Alliance Award" als bester Musical-Darsteller, verschrieb sich mit seiner auffallend oktavenreichen Tenorstimme aber letztlich der Musik. Mit "The Cooke Book" hat Ford einem seiner Vorbilder - Sam Cooke - sogar eine Hommage gewidmet: Regelmäßig tourt er mit dem Coverprogramm erfolgreich durch Nordamerika; auch sein erstes Vokaljazz-Album "New Standards" landete direkt auf dem ersten Platz der Jazz-Album-Debut-Charts. Seine Europapremiere hat ihn schon nach Paris geführt; in München begleiten ihn Pianist Tizian Jost, Schlagzeuger Michael Keul und Andreas Kurz am Bass.

Darrian Ford & Band, Di., 16. Mai, 21 Uhr, Bayerischer Hof, Night Club, Promenadeplatz 2 - 6, www.bayerischerhof.de