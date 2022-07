Von Thomas Anlauf

Am Marienplatz ist am Samstagnachmittag kein Platz mehr. Zehntausende sind es nach ersten Schätzungen des Polizeipräsidiums, die an der Parade des Christopher Street Days (CSD) und den zwei Pride Weeks teilgenommen haben, dazu kommen noch Tausende Menschen, die am Straßenrand die bunte Parade beobachten. Oberbürgermeister Dieter Reiter sagt unter dem Jubel der Menschenmassen auf der großen Bühne: "Ich bin ja schon ein paar Jahre dabei, aber das heute ist unglaublich." Auch der politische Sprecher des CSD und Stadtrat der Rosa Liste, Thomas Niederbühl, ist überwältigt: "Ich glaube, das war die längste und größte CSD-Parade, die ich je gesehen habe."

Detailansicht öffnen Das Motto lautet des CSD lautet 'Less me, more we'. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Schon von 10 Uhr an versammeln sich am Mariahilfplatz in der Au die Teilnehmer, insgesamt sind es etwa 140 Gruppen, die sich in einem riesigen Tross auf der vier Kilometer langen Strecke über die Reichenbachbrücke über den Gärtnerplatz und den Sendlinger-Tor-Platz bis zum Marienplatz aufmachen. Um 12 Uhr starten die ersten Teilnehmer, gegen 13.30 Uhr fahren die letzten Parade-Wagen in der Au los. Schon am Mittag stehen Hunderte Menschen am Sendlinger Tor und am Oberanger, die auf die laute und bunte Parade warten, die in diesem Jahr unter dem Motto "Less me, more we", also weniger ich, mehr wir steht und ein Signal für eine tolerante und friedliche Welt aussenden will. Am Straßenrand nahe dem Rindermarkt steht Bruno Karl aus Köln und fragt seinen Nachbarn: "Worauf warten denn die ganzen Menschen hier?" Es sei die CSD-Parade "und die ist besser als der Karneval in Köln", sagt der Münchner, der auf einer Stufe vor dem Stadtmuseum sitzt.

Zwei Minuten später ist von weitem der Beginn der Parade zu sehen. Angeführt wird sie von Menschen aus der Ukraine, ein riesiges blau-gelbes Herz aus Luftballons hängt über den Köpfen der Teilnehmenden. Doch es dauert noch zwei Stunden, bis die letzten Menschen am Marienplatz eintreffen. Viele tragen Regenbogenflaggen um die Schultern, andere der LGBTIQ-Community haben bis auf Netzstrümpfe und Bikini relativ wenig an. Um 17 Uhr hat es schließlich noch 25 Grad im Schatten, und die CSD-Party hat gerade erst begonnen. Auch an diesem Sonntag begeht München den Christopher Street Day, mehr als 70 Infostände sind in der Altstadt aufgebaut. Schließlich geht es neben der Lebensfreude auch darum, weiterhin gegen Diskriminierung und für Toleranz und Chancengleichheit einzustehen.