Eine Grillparty mit 51 Gästen hat die Polizei in München am Sonntagabend aufgelöst. Die größtenteils zwischen 20 und 30 Jahre alten Feiernden hatten trotz Ausgangsbeschränkungen im Innenhof eines Studentenwohnheims in Neuhausen gegrillt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach einem Hinweis beendeten die Beamten die Party am Sonntagabend. Alle Beteiligten erhielten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.