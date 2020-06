Ein paar Minuten, fünf Milliliter - fertig. Martin Übelhör will wissen, ob er das Coronavirus schon hatte. Bei der Eröffnung der Teststation für Antikörpertests an der Elsenheimerstraße 61 nimmt ein Sanitäter ihm dafür Blut ab.

Ab sofort bietet ein privates Unternehmen in München Antikörper-Tests für jedermann auf Sars-CoV-2 an. Wie läuft so ein Test ab? Und welche Risiken bleiben?