"Alles möchte ich immer" - dieses Zitat von Franziska zu Reventlow steht im aktuellen Newsletter des Literaturhauses. Alles möchten reicht in diesen Tagen nicht: Der "Markt der unabhängigen Verlage" am 27. und 28. November dort ist abgesagt - zumindest digital werden die Independent-Verlage jedoch ins Angebot der Münchner Bücherschau integriert, abrufbar unter www.mbs.medientage-digital.de.

Die Bücherschau ist auch weiterhin live zu besuchen - im Gasteig gilt 2 G, in den Veranstaltungssälen 2 G plus. Auch bei den Lesungen im Literaturhaus gilt 2 G plus. Während das Literaturfest also vorerst mit Live-Betrieb weiterläuft, hat man im Lyrik Kabinett bereits entschieden: keine Präsenzveranstaltungen bis Weihnachten. Was die Münchner Stadtbibliotheken angeht, die mit 2 G geöffnet haben: Die geplanten Veranstaltungen des Eröffnungswochenendes vom 26. bis 28. November im neuen Motorama sind abgesagt.