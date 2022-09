Was können Comics besser als Romane? Das ist eine der Fragen, um die es am 18. September im Comic Café im Münchner Werkstattkino geht. Zu Gast bei der ersten Ausgabe nach langer Corona-Pause ist der Bestseller-Autor Timur Vermes. Der in München lebende Schriftsteller und Journalist wurde mit den Büchern "Er ist wieder da" und "Die Hungrigen und die Satten" bekannt und ist zudem bekennender Comic-Fan. Über seine Lieblings-Comics wird er ebenfalls reden. Der Zeichner und Trickfilm-Experte Matthias Schäfer präsentiert dazu ausgewählte Cartoons von Tex Avery. Und in der Expertenrunde "Comics lesen!" werden wie immer neue Comics diskutiert, dieses Mal: der neue Band der Serie "Black Sad" und Kinder-Comics des Berliner Zeichners Mawil.

Comic Café, So., 18. Sept., 17.30 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9