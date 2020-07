Mit einem zweitägigen "Live Special" unter dem Titel "Road to #13" kommt Michael Mittermeier zum Eulenspiegel Flying Circus in den Innenhof des Deutschen Museums. Die etwas kryptische Überschrift verrät mehr, als man zunächst meinen könnte. Einmal, dass Mittermeier gerade dabei ist, sein dreizehntes Soloprogramm zusammenzubauen. Was wiederum bedeutet, dass der 54-Jährige zu den Pionieren der deutschen Comedy-Szene gehört. Schon 1996 feierte er mit dem vor allem mit Fernseh-Parodien bestückten Programm "Zapped" seinen Durchbruch, später dehnte er seinen Aktionsradius und seine Themenwahl deutlich aus, war sogar Synchronsprecher und Rat-Pack-Entertainer. Dass sein "Special" so englisch daherkommt, verweist darauf, dass sich Mittermeier seit jeher in der Tradition der angelsächsischen Stand-Up-Comedy sieht. Immer wieder hat er sogar in deren Mutterländern auf Englisch gespielt. Nun geht es also auf einen Testlauf für seinen nächsten Streich, der nach der monatelangen Corona-Pause nach Aktuellem, Neuen und Improvisiertem schreit.

Michael Mittermeier, So./Mo., 19./20. Juli, 20 Uhr, Deutsches Museum, Telefon 21 83 73 00