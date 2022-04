Von Jutta Czeguhn

Kann man für Johann Sebastian Bachs Musik Bilder finden? Körperbilder? Ist nicht allein schon im Versuch das Scheitern angelegt, die Vergeblichkeit, sich unerreichbarer Perfektion annähern zu wollen. So wie diese steile Rampe - sie zu erklimmen, scheint für die Tänzerinnen und Tänzer des Bundesjugendballetts schier unmöglich. Da stürmen sie los mit der ganzen Energie ihrer Jugend, nur um immer wieder abzurutschen, kurz vor dem Ziel. Derjenige, der sie da hinaufschickt, ist John Neumeier, die Choreografen-Legende, der 83-Jährige aus Milwaukee/USA, der in Hamburg in knapp 50 Jahren ein eigenes Tanzuniversum erschaffen hat. Der dienstälteste amtierende Ballett-Chef der Welt, wie es gerne heißt, der allerdings nun für 2023 seinen Abschied von Hamburg angekündigt hat. Ihm selbst sind all diese Zahlen wohl herzlich egal, denn Neumeier, der Gläubige, denkt in anderen Kategorien. So ist auch seine choreografische Vergegenwärtigung von Bachs "Matthäus-Passion", entstanden Jahr 1981, für ihn so etwas wie ein getanztes Gebet. Eines, das erhört wurde? Wer weiß.

Auftritte in Opernhäusern und Gefängnissen

Bach zu Ostern, nichts könnte besser passen. Das Bundesjugendballett, von Neumeier 2011 in Hamburg gegründet, zeigt am Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag im Prinzregententheater "John's-BJB-Bach": Der künstlerische Direktor der Kompagnie, Kevin Haigen, hat Auszüge von Neumeiers "Matthäus-Passion", der "Bach-Suite 2" (Uraufführung war 1980 mit dem Bayerischen Staatsballett), dem "Magnificat" und der "Bach-Suite 3" miteinander verbunden und als modernes Mosaik inszeniert. Der zweite Teil des Programms wird sich aus Repertoire-Stücken und neuen Kreationen zusammensetzen.

Die Kompagnie besteht aus je vier Tänzerinnen und Tänzern im Alter zwischen 18 und 23 Jahren, die während ihrer zweijährigen Ausbildung im Bundesjugendballett nicht nur in wichtigen Häusern wie der Hamburger Oper, dem Konzerthaus Berlin oder im schicken Baden-Baden auftreten, sondern, ganz im Sinne ihres Intendanten, auch in Jugendzentren, Altenheimen, psychiatrischen Kliniken oder im Gefängnis.

John Neumeiers Bundesjugendballett, "John's-BJB-Bach", 16. und 17. April, 19 Uhr, 18. April, 15 Uhr, Prinzregententheater, Karten unter www.muenchenmusik.de. Die Vorstellungen sind Nachholtermine für die abgesagten im April 2020, Karten haben ihre Gültigkeit behalten.