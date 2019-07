21. Juli 2019, 13:55 Uhr Brunnthal Mann meldet Fund von Mondkapsel-Teil

Fast auf den Tag genau 50 Jahre nach der ersten bemannten Mondlandung entdeckt ein Mann einen abgestürzten Gegenstand und alarmiert die Polizei. Zumindest indirekt hat er mit der Apollo-11-Mission zu tun.

Von Julian Hans , Brunnthal

Der Mann, der am Samstagabend kurz nach 21 Uhr bei der Einsatzzentrale der Polizei anrief, war überzeugt, einen sensationellen Fund gemacht zu haben: Auf einer Wiese in der Nähe seiner Wohnung in Otterloh sei gerade ein Gegenstand zu Boden gegangen, der seiner Überzeugung nach von der Apollo-11-Mission stammen musste. Und das ausgerechnet jetzt, fast auf den Tag genau 50 Jahre nach der ersten bemannten Mondlandung! Einwände der Polizistin, ob es sich vielleicht um eine Drohne handeln könnte, ließ der Anrufer nicht gelten. Er beschrieb den Gegenstand als einen Apparat in Kapselform, der stetig einen hohen Ton abgebe.

In der Einsatzzentrale der Polizei gingen die Beamten bereits verschiedene Szenarien durch: Sollte tatsächlich Weltraumschrott in einem Wohngebiet niedergegangen sein, müsste unter Umständen ABC-Alarm ausgelöst werden, müssten Spezialtrupps anrücken und die möglicherweise strahlenden Trümmer bergen. Allerdings war auch gerade in allen Medien so viel zur ersten bemannten Mondlandung zu sehen und zu lesen gewesen, dass Bürger leicht geneigt sein könnten, überall Spuren der Raumfahrt zu finden.

Also schickte die Zentrale zunächst eine Streife der Polizeiinspektion Unterhaching zur Einsatzstelle im Münchner Süden, in der Gemeinde Brunnthal. Die Polizisten fanden außer dem aufgeregten Anrufer einen etwa 40 Zentimer großen Gegenstand vor. Nach eingehender Untersuchung entdeckten sie auf der Außenhülle einen Barcode, der sie auf die richtige Spur brachte: Eine Gruppe von Hobby-Forschern und Weltraumfans hatte die Kapsel anlässlich des 50. Jahrestags der Apollo-11-Mission mit einem Wetterballon in den Himmel steigen lassen. Dort sollte sie Daten aus der Atmosphäre sammeln und mit einer eingebauten Kamera Fotos machen.

Als das geklärt war, trafen auch schon die bayerischen Apollo-Missionare ein, die ihre fiepende Kapsel per GPS-Signal geortet hatten, aber trotzdem nicht so schnell vor Ort waren wie der aufgeregte Finder. Sie konnten auch eine Genehmigung vorlegen, die für Ballonflüge dieser Art bei der Regierung von Oberbayern eingeholt werden muss. Die Polizei händigte ihnen die Kapsel aus, der Fall war geklärt. Ob bei den Beteiligten die Erleichterung oder die Enttäuschung überwog, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor.