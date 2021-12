Von Oliver Hochkeppel, München

Die New York Times schrieb schon vor bald 20 Jahren über den Schlagzeuger Bill Steward: "Sein wahres Können liegt darin, eine gute Band auf unerklärliche Weise noch besser klingen zu lassen." So unerklärlich war das aber gar nicht. Alle kuckten in den frühen Neunzigerjahren dem Mann aus Iowa auf die Finger, wie er unter anderem in John Scofields Band einen neuen Schlagzeug-Sound kreierte: Trockener, schneller, aus den Fingerkuppen heraus gespielt. Viele kopierten das, manche feilten sogar die Sticks an, um den typischen Steward-Klick zu bekommen. Nachdem er mit vielen Großen wie Pat Metheny gespielt hatte, konzentrierte sich Steward auf sein eigenes Trio, zunächst mit den Tastenkönigen Kevin Hays und Larry Goldings, dessen Alben beim Münchner Pirouet-Label erschienen. Nach längerer Zeit ist er jetzt mal wieder in der Unterfahrt zu Gast, mit seiner aktuellen Triobesetzung ohne Harmonie-Instrument, sondern mit Larry Grenardier am Kontrabass und Walter Smith III. am Saxofon. Das Star-Gastspiel ist zwar bereits ausverkauft, aber auch dieses Unterfahrt-Konzert wird wieder professionell live gestreamt.

Bill Steward Trio, Di., 7. Dez., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, www.youtube.com/c/JazzclubUnterfahrt