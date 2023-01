Immer schon gab es mehr spannende und hochkarätige Konzerte der Hochschule für Musik und Theater, als man so richtig mitbekommen hat. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, mehr darauf zu achten, kann man doch so auch den neuen Standort HP8 samt Isarphilharmonie kennenlernen. Zum Beispiel am Donnerstag, 2. Februar, wenn es im Saal X heißt: "Cuba meets New York - von Buena Vista bis Bigband". Ein buntes, vom die Salsaband leitenden Pianisten Maruan Sakas und dem für die Bigband verantwortlichen Saxofonisten Johannes Ludwig zusammengestelltes Latin-Jazz-Programm, das die Studierenden da glanzvoll in Szene setzen. Und das vom Gasteig-Programm zu Recht als "Highlight" gelistet ist. Freilich hat sich das wohl schon herumgesprochen: Es gibt nur noch wenige Restkarten an der Abendkasse.

Cuba meets New York, Do., 2. Feb., 20 Uhr, Saal X im Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Straße 8, www.gasteig.de oder https://hmtm.de/veranstaltungen