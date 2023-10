Von Egbert Tholl

Oben auf der Bühne steht Jamie Finn Frowein und hält den Schlussmonolog der Heiligen Johanna, wie G. B. Shaw diesen aufschrieb. Schwere dramatische Kost, unabdingbar, und doch seltsam nah, denn Frowein ist jung. Und eigentlich keine Schauspielerin, weil in ihrem Alter noch niemand eine Schauspielausbildung hat. Doch eigentlich heißt eben eigentlich, denn in diesem Moment ist sie natürlich Schauspielerin, und man schaut ihr begeistert zu, wie sie sich diese Figur, diese Rolle zu eigen macht. Dann rumpeln zwei Putzfrauen in den Zuschauerraum, sorry, aber da oben wäre eh gleich Schluss gewesen, "man sieht nur noch Frau brennen, brennen, brennen".