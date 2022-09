Wer sich wie die Barmherzigen Brüder das Motto "Das Herz befehle" gibt, feiert nicht irgendein protziges Jubiläumsfest. Seine ersten 400 Jahre in Bayern feiert dieser Bund katholischer Männerorden heuer sehr sorgsam mit Ausstellungen etwa in Neuburg an der Donau, mit Kongress, Festschrift, Fotoband, Festakt - aber auch mit einem Pop-Festival. Das richten die Barmherzigen Brüder von Algasing aus, dem Kloster-Gemeindeteil von Dorfen, die sich vor allem um Menschen mit Behinderung kümmern. Für ihr inklusives Musikfestival "Jedem das Beste! Misericordia 2022" haben sie als "zuständigen Kulturbeauftragten" eine Münchner Szene-Größe gewonnen: Gerald Huber. Der Künstlermanager bringt nicht nur seinen Singer-Songwirter-Star Paul Kowol und seine Nachwuchshoffnung Malva mit nach Dorfen, sondern achtet beim Programm auch auf Gendergerechtigkeit und Inklusion, im Wunsch, "viele Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen". Der Eintritt ist frei, das Essen tierfreundlich, Gebärdendolmetscher stehen bereit, das Programm ist so bunt wie stark: Soul von Ami Warning, Ska von Bluekilla, Rock der Inklusionsband Station 17, Synthpop von Lauraine, Entertainment in Leichter Sprache mit Graf Fidi und mehr mit Herz.

Jedem das Beste, So., 18. Sep., 12-22 Uhr, Dorfen