5. April 2019, 18:15 Uhr Güterbahnhof Milbertshofen Unbekannte wollen Neuwagen von Güterzug stehlen

Um das Auto von dem Zug herunterzufahren, bringen sie eine selbstgebaute Rampe an einem Waggon an. Der dreiste Diebstahl schlägt allerdings fehl.

Die Polizei kennt den Tatbestand des besonders schweren Diebstahls - das, was sich in der Nacht zum Mittwoch am Münchner Ostbahnhof ereignete, müsste außerdem das Prädikat "besonders dreist" bekommen. Denn dass Autoknacker ihre fabrikneue Beute gleich direkt vom Güterzug klauen, ist auch für die erfahrenen Beamten der Münchner Bundespolizei neu.

"Am Güterbahnhof Milbertshofen steht ein Güterzug mit Neufahrzeugen, von dem ein Auto gestohlen wird." Dieser Notruf erreichte die Polizei kurz vor zwei Uhr morgens. Streifen von Landes- und Bundespolizei fanden tatsächlich einen stehenden Güterzug mit Neufahrzeugen am Güterbahnhof Milbertshofen vor. An einer Stelle war offensichtlich versucht worden, ein Auto über eine selbstgebaute Rampe, die am Güterwaggon angebracht worden war, vom Zug auf den Bahnsteig und weiter auf den daneben verlaufenden Weg zu fahren. Dazu war unter anderem eine Leitplanke am Bahnsteig abmontiert worden. Der dreiste Diebstahl war aber fehlgeschlagen.

Reichlich zerbeult klemmte ein VW Golf GTI mit laufendem Motor in der Leitplanke. Auf dem Zug befanden sich auch noch zwei weitere VW, die von den Tätern geknackt worden waren und aus denen sie die Navigationsgeräte gestohlen hatten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung und dem Einsatz eines Helikopters der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim konnten der oder die Täter unerkannt türmen.

Während der Spurensuche und Fahrzeugbergung war die Bahnstrecke zwischen Milbertshofen und München Nord in Richtung Feldmoching nach Bundespolizeiangaben für rund zwei Stunden gesperrt. Da dort ausschließlich Güterzüge verkehren, war der Personenverkehr von Deutscher Bahn und S-Bahn nicht betroffen. Die Bundespolizei bittet Personen, die am Güterbahnhof Milbertshofen in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 089/515550-111 zu melden.