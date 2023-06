Von Martina Scherf

Es ist ein Paradigmenwechsel. Das Einwanderungsgesetz, das der Bundestag vor wenigen Tagen beschlossen hat, gibt eine neue Richtung vor: Zuwanderung nach Deutschland wird erstmals nicht mehr nur als Problem betrachtet, sondern auch als Potential - Stichwort Fachkräftemangel. Jetzt kommt es auf die Kommunen an, das Gesetz umzusetzen. Für Mareike Prinz bedeutet das eine Menge Arbeit. Seit Januar ist die Juristin Chefin der Münchner Ausländerbehörde. "Ja, es ist ein enormer Wandel", sagt die 48-Jährige. "Aber auch eine Chance, diesen Wandel zu gestalten." Weniger Bürokratie, mehr Willkommenskultur, das ist ihr Wunsch.

Mareike Prinz, blaues T-Shirt, dunkles Sakko, sitzt an diesem heißen Junitag neben ihrer Chefin Hanna Sammüller-Gradl im obersten Stock des Kreisverwaltungsreferats (KVR). Sie wirkt, als sei sie fest entschlossen, dem frischen Wind in ihrem Amt Tür und Tor zu öffnen. Sie weiß, dass das kein leichter Job ist, gerade jetzt, wenn sich so viel ändert. Und wenn es gilt, viele Akteure gleichzeitig zufrieden zu stellen - Politik und Wirtschaft, die eigene Verwaltung und die unterschiedliche Klientel. Die reicht von der schwangeren geflüchteten Frau aus Somalia über den amerikanischen IT-Experten bei Apple oder BMW bis zum iranischen Raketenforscher an der Universität.

"Ich übernehme gerne Verantwortung", sagt die Mutter zweier fast erwachsener Kinder. Sie wählt klare Worte, will motivieren und alle mitnehmen, spricht viel von Kommunikation und dass viele in diesem Amt "mit Herzblut bei der Sache" seien.

Auch Sammüller-Gradl ist noch nicht lange im KVR. Vor genau einem Jahr wurde sie vom Stadtrat zur Referentin gewählt, sie ist die erste Frau und die erste Grüne in diesem Amt. Die Neubesetzung der Ausländerbehörde sei ihr ein zentrales Anliegen gewesen, sagt sie. Denn von Willkommenskultur war in der Vergangenheit wenig zu spüren. Menschen, egal welcher Herkunft, welchen Bildungsstandes, mussten demütigende Prozeduren über sich ergehen lassen. Beschwerden häuften sich, dass man weder telefonisch noch per E-Mail mit der Behörde kommunizieren konnte. "Man musste stundenlang anstehen, um eine Nummer zu ziehen - ohne die Gewissheit, damit noch am selben Tag zu einem Sachbearbeiter vorgelassen zu werden", sagt Sammüller-Gradl. Manche Anträge wurden ein halbes Jahr lang nicht bearbeitet.

Detailansicht öffnen Ein Bild aus vergangenen Tagen: Vor dem Münchner Kreisverwaltungsreferat an der Ruppertstraße bildeten sich lange Warteschlangen. (Foto: Robert Haas)

"Da hängen ja Existenzen dran", sagt Mareike Prinz. Ohne gültigen Aufenthaltstitel können Menschen keinen Job annehmen, einen Studienkredit verlieren, ausländische Wissenschaftler ihre Forschungsstelle an der Uni nicht antreten. Sprach man mit Unternehmern oder Hochschulvertretern, hieß es unisono: Wir verstehen nicht, warum Deutschland sich in dieser Hinsicht nicht bewegt. Wir brauchen doch dringend Leute.

Jetzt soll sich etwas bewegen. Das erste, was die KVR-Chefin schon im Herbst einrichtete, war eine Soforthilfe für Betroffene. Jetzt können sie in Notfällen übers Internet einen Termin für denselben oder nächsten Tag buchen. Von einer "Serviceoffensive" sprechen die beiden Frauen. Und in diesem Sinne soll es weitergehen.

Gerade hat der Münchner Stadtrat das Ausländeramt personell aufgestockt: mit neuen Stellen für das Servicetelefon und den Parteiverkehr. Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden ist aber auch hier nicht leicht. Auf dem Papier hat Mareike Prinz 485 Stellen in ihrem Amt, es ist die größte kommunale Ausländerbehörde in Deutschland (Berlin ist eine Landesbehörde). Aber nur 383 Stellen sind derzeit besetzt. "Wir freuen uns über jede Bewerbung", sagt Prinz. Englisch- oder andere Fremdsprachenkenntnisse seien Voraussetzung, auch das war bisher ein Manko. Auch mehr Dolmetscher sollen künftig beschäftigt werden.

Hinter jedem "Aufenthaltstitel" steckt ein Lebenslauf

Fast 100 000 elektronische Aufenthaltstitel hat das Münchner Ausländeramt im vergangenen Jahr erteilt. Hinter jedem verbirgt sich ein Lebenslauf, der geprüft werden muss. Und jetzt kommen auch noch all die Neuerungen in den Verwaltungsvorschriften dazu. Da ist zum Beispiel das neue Chancen-Aufenthaltsrecht. Kaum hatte die Bundesregierung es beschlossen, wurden fast 2000 Briefe an all jene Personen verschickt, die davon womöglich betroffen wären. Chancen-Aufenthaltsrecht bedeutet: Menschen, die seit mindestens fünf Jahren im Land geduldet sind, können jetzt, wenn sie nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, zunächst auf Probe. Damit dürften auch Geflüchtete arbeiten - was Arbeitgeber schon lange fordern. 375 Aufenthaltserlaubnisse hätten sie nach dem Rücklauf ihrer Briefe bisher schon erteilt, sagt Prinz. Das sind 375 potenzielle Arbeitskräfte.

Kommunikation ist ihr wichtig. Sie will zuhören, was Betroffene zu sagen haben, aber auch "das Amt erklären". Also organisierte sie Informationsveranstaltungen mit Vertretern von NGOs und Anwälten, lud Migrationsberaterinnen und Mittelstandsvertreter ein, ging zum Treffen mit dem Hotel- und Gaststättenverband. "Die sagten mir: Tut etwas, damit wir schneller Arbeitskräfte kriegen. Wir brauchen jeden einzelnen", erzählt Prinz. "Da sind sich jetzt mal fast alle einig."

Mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollen ausländische Fachkräfte einen besseren Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhalten. Eine Chancenkarte soll Bewerbern ermöglichen, Punkte zu sammeln, die schneller zur Integration führen. Dazu kommen noch eine Reihe von Sonderregelungen. Es bedeutet viel zusätzliche Bürokratie, "aber eben auch viele Chancen für Menschen, die zu uns kommen", sagt Mareike Prinz.

"Wir sind mit syrischen Bewerbern beschäftigt, die vor acht Jahren eingewandert sind"

Und dann soll noch die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglicht werden. "Das erwarten wir mit Spannung", sagt die Amtschefin. "Aus den verschiedenen Communities hören wir, dass das Interesse sehr groß ist." Vor allem viele türkischstämmige Münchnerinnen und Münchner würden einen solchen Doppelpass begrüßen. Prinz ist überzeugt, dass das auch deren Zugehörigkeitsgefühl zum deutschen Staat befördern würde. Tritt das Gesetz noch dieses Jahr in Kraft, kommt aber auch nochmal eine Menge zusätzlicher Arbeit auf die Behörde zu. Lange Wartezeiten seien da leider unvermeidlich. "Wir sind jetzt noch mit syrischen Bewerbern beschäftigt, die vor acht Jahren eingewandert sind", sagt Prinz.

Mareike Prinz war die Favoritin unter den Bewerberinnen für die Leitung der Ausländerbehörde, sagt ihre Chefin. Sie ist in keiner Partei, aber in vielen Themen mit den Grünen einig, sagt Prinz von sich selbst. Und sie bringt nicht nur Verwaltungserfahrung mit, sondern auch eine Sensibilität für das Thema Migration. In Göttingen geboren, war sie nach dem Studium mehrere Jahre als Rechtsanwältin in Frankfurt tätig. Familiäre Gründe führten sie nach München, wo sie 2009 als Juristin im Kommunalreferat anfing. Sie wurde dann Leiterin der Enteignungsbehörde und später Leiterin des Sachgebiets Grundsatz Enteignung. Von dort bewarb sie sich für die Ausländerbehörde.

Sie habe "Lust auf Karriere", sagt Prinz, vor allem jetzt, da die Kinder, 16 und 18, sie nicht mehr so im Alltag brauchten. Privat engagierte sie sich bei der Frankfurter Tafel, und als sie nach München kam, in einem Geflüchteten-Projekt und in der Migrationsberatung bei Bellevue di Monaco. Und sicher kommt ihr in ihrem neuen Amt auch zugute, dass sie eine Ausbildung als Mediatorin hat.

"Man muss Brücken bauen und viel reden."

"Ich habe gelernt, mich in andere Positionen hineinzuversetzen, ohne Partei zu ergreifen", sagt sie. Das ist wichtig in einem Amt, von dem alle schnelle Lösungen erwarten und in dem schon mal Frust und Emotionen hochkochen. Politiker wollen bloß keine öffentliche Aufregung um das Thema Migration, Betroffene wünschen sich Sicherheit, die Wirtschaft Arbeitskräfte. "Da muss man Brücken bauen und viel reden", sagt Prinz. Sie spricht sachlich, wie es sich für eine Juristin gehört, wirkt zurückhaltend, aber man spürt, dass sie eine Agenda hat.

Es war ein anstrengendes erstes halbes Jahr im neuen Amt, gibt sie zu. "Aber inzwischen kann ich einordnen, was sich schnell umsetzen lässt und was nicht", sagt sie und lacht. Demnächst geht es noch einmal um die Namensgebung ihres Amtes. "Ausländerbehörde" sei vielleicht nicht mehr zeitgemäß, findet sie, der Begriff suggeriere, dass die Betroffenen nicht richtig dazu gehörten. "Aber viele Menschen, mit denen wir zu tun haben, leben ja schon lange hier, sogar in zweiter oder dritter Generation. Sie kennen das Herkunftsland ihrer Eltern kaum." Andere Städte haben deshalb ihre Behörden schon umbenannt, zum Beispiel in "Amt für Migration und Integration". In diese Richtung kann es gehen, meint Prinz. Einen Antrag im Stadtrat hat die grün-rote Fraktion bereits gestellt.

Eines jedenfalls hat sich schon rein äußerlich verbessert im Erscheinungsbild des KVR an der Ruppertstraße: Die langen Warteschlangen fürs Ausländeramt, die sich bis auf den Gehsteig zogen, sind verschwunden. Und auch wenn die Servicemitarbeiter Geduld brauchen, weil manche Kunden immer noch ohne Termin kommen oder nicht zwischen den Eingängen A, B und C unterscheiden können - die Stimmung vor den Toren hat sich deutlich verbessert. Ein Zeichen für den neuen Geist, der im Haus eingezogen ist.