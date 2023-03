Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Sonntagvormittag im U-Bahnhof Karl-Preis-Platz hat ein 26-Jähriger einen 30 Jahre alten Mann fast vor die U-Bahn geschubst. Der Attackierte fiel an die Bahnsteigkante, rollte aber nicht auf die Gleise. Der Fahrer des einfahrenden Zuges sah ihn dort liegen und betätigte sofort die Notbremse.

Warum der 26-Jährige auf sein Opfer losgegangen war, ist laut Polizei noch unbekannt. Beide hätten sich nicht gekannt. Der mutmaßliche Täter habe den Mann erst geschlagen und dann so stark gestoßen, dass dieser an den Bahnsteigrand fiel. Danach sei der 26-Jährige geflüchtet, verfolgt von dem Angegriffenen. An der Oberfläche nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest. Der 30-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.