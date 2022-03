Auf kindgerechte Art und Weise nehmen sich die Staatlichen Antikensammlungen am 27. März dem Thema "Krieg und Frieden im antiken Griechenland" am Beispiel der Sonderausstellung "Salamis 480" an. Weshalb standen im Jahr 480 v. Chr. Griechen und Perser gegeneinander im Krieg? Welche Rolle spielten dabei die Erzählungen vom Krieg um Troja und von den Amazonenkämpfen? Auf griechischen Vasen begegnen die jungen Besucher und Besucherinnen Göttinnen wie Athena, mythischen Kämpfern wie Achill und Hektor sowie zu Hause gebliebenen Angehörigen, die besorgt junge Krieger in die Schlacht verabschieden. Den ganzen Tag über gibt es bei Familienführungen mit Quiz zahlreiche Gelegenheiten, Fragen zu stellen; dazu können sich die Kinder an den verschiedenen Kreativstationen spielerisch und kreativ der Antike nähern.

Kindertag in den Antikensammlungen, ab 5 J., So., 27. März, 10 bis 17 Uhr, www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de