Die Karl-Preusker-Medaille wird an Personen und Institutionen verliehen, die sich um das Bibliotheks- und Informationswesen in besonderer Weise verdient gemacht haben. Vergeben wird sie vom "Bibliothek & Information Deutschland (BID) e.V.", einem Dachverband des Bibliothekswesens und zentraler Einrichtungen der Kulturförderung. Die nicht öffentliche Verleihung findet am 11. Dezember in den Münchner Kammerspielen statt.