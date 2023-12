Kann "Biene Maja" im Krankenbett Linderung verschaffen? Oder der Thriller "The Da Vinci Code - Sakrileg" bei Klinikpatienten zu ungesunder Anspannung führen? Gut, darum ging es nicht in der Verhandlung vor dem Münchner Amtsgericht. Eher um die Frage, ob das Isar Klinikum berechtigt ist, derartige Filme in ihrem normalen Fernsehprogramm auszustrahlen. Oder muss das Krankenhaus da sogar Lizenzgebühren zahlen?