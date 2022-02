Ein 48 Jahre alter Lagerist hat am Sonntag für einen größeren Polizeieinsatz in Allach gesorgt. Nachdem eine Passantin gegen 16 Uhr den Notruf gewählt hatte, weil ein Mann in der Nähe der Wilhelm-Zwölfer-Straße mit einer Schusswaffe hantiert und in die Luft geschossen hatte, machten sich zehn Streifenwagen auf den Weg. Dabei wurde in Tatortnähe ein Auto kontrolliert und der Fahrer geriet in Verdacht, der Gesuchte zu sein.

Die Beamten stellten fest, dass der Mann ohne Führerschein, aber mit berauschenden Mitteln unterwegs war. Bei der Durchsuchung seiner nahegelegenen Wohnung wurden Kokain, Heroin, Marihuana und Haschisch entdeckt, zudem Druckluft- oder Soft-Air-Waffen, diverse Messer, eine Machete, eine Axt und ein Baseballschläger.

Die Polizei prüft noch, ob und welche waffenrechtliche Verstöße vorliegen. In jedem Fall erwarten den einschlägig bekannten 48-Jährigen Anzeigen wegen Betäubungsmitteldelikten, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr.